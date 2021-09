– Du kan ikke drive slik. Det er så uryddig, det er ekkelt gjort, sier Silje Karine Muotka (46) med pekefingeren hevet mot motdebattant Toril Bakken Kåven (53).

Stemningen ble amper og opphetet i NRK-studio da de tre presidentkandidatene Muotka (Norske Samers Riksforbund), Kåven (Nordkalottfolket) og Ronny Wilhelmsen (Ap) møttes til duell.

Situasjonen blir så tilspisset at NSR-toppen trekker seg tilbake fra mikrofonen.

– Dette skal klippes ut. Jeg vil ha garantier for akkurat at det ikke refereres til noe som jeg faktisk ikke har sagt. Jeg ønsker ikke det. Det går ikke an, vi kan ikke ha det slik, sier hun.

Her er krangelen i studio:

Silje Karina Muotka (NSR) truet med å forlate debatten etter det hun mente var uriktige påstander fra debattmotstander Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket)

Temaet dreide seg om nye arbeidsplasser innen utmarksnæringer. Her har Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven sagt at de ønsker 1000 nye arbeidsplasser.

Programleder Thor Thrane spør Muotka om dette er urealistisk, og Muotka svarer det:

Munnhuggeri

– Jeg er opptatt av å videreutvikle de mulighetene vi har som danner grunnlaget for bosetting og det er fiskerinæringen for eksempel, sier hun blant annet.

Det er etter dette Toril Bakken Kåven fyrer løs.

– Det er direkte trist å høre NSR gå så høyt ut på banen og si at utmarksnæringen og utmarksbruken faktisk ikke er noe å snakke om. Her er det snakk om tusen arbeidsplasser som vi foreslår og man sier at dette er urealistisk, sier hun.

– Unnskyld meg, men det var ikke det jeg sa. Nei det sa jeg ikke, svarer Muotka.

Deretter oppstår en ordflom mellom de to.

– Man har gjort alt man kan for å utradere utmarksnæringen hele tiden. Det er veldig provoserende å høre dette, sier Kåven før Muotka bryter inn.

– Du må referere til det jeg sa. Du kan ikke fremstille noe annet enn det jeg sa Toril. Det går ikke an. Man må holde seg til det som jeg sa, legger Muotka til.

Etter hvert fortsetter hun:

– Jeg vil bare understreke at jeg ikke godtar å sende noe på TV-en hvis det er slik at man refererer til ting som jeg faktisk ikke sa. Jeg sa ikke at utmarksnæringen ikke er verdt noe. Det må du slutte med. Du må slutte med å gjenta at man sier ting man ikke sier. Du må referere til det man sier.

– Det synes jeg er veldig alvorlig. Jeg vil ikke være med på en debatt hvis det ikke er ryddighet i forhold til dette her. Det er helt sikkert. Jeg krever at det er ryddig referering, sier hun.

– Det er ikke greit, rett og slett, du må slutte med dette og fremstille at jeg har sagt at utmarksnæringen ikke er noe verdt, sier Muotka.

Her er hele debatten:

Siste debatt med presidentkandidatene før valget. Programleder: Thor Thrane og Anne Berit Anti.

– Fikk en menneskelig reaksjon

Dette skjedde torsdag, og var lagt opp til et såkalt «live-on-tape»-opptak (direktesendt opptak).

Slik forklarer Silje Karine Muotka det som skjedde i studio.

– Jeg fikk en menneskelig reaksjon, og at jeg også overreagerte litt på grunn av at jeg er blitt veldig sliten etter en lang valgkamp. Og det har vært mye som har gjort at jeg har lite ressurser å tære på. Men selvfølgelig, jeg tar ansvar for situasjonen, og den kan jo jeg ikke få gjort noe med, sier hun til NRK.

Hun viser til diskusjonen som skjedde mellom henne og programlederen underveis.

– Derfor tenkte jeg at dette ikke ble sendt, men det var ikke noe krav og jeg kan ikke gjøre noe med at det blir sendt, sier Muotka i dag til NRK.

FØR DEBATTEN: Her er aktørene før debatten. Anne Berit Anti fra avisa Ávvir som var medprogramleder med Thor Thrane. Kandidatene Ronny Wilhelmsen, Silje Karine Muotka og Toril Bakken Kåven duellerte. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Kan påvirke valget

– Tror du reaksjonen din kan få konsekvenser for valget på noen måter?

– Ja, det tror jeg vil kunne ha konsekvenser for valget selvfølgelig. Det er noe som man må forholde seg til. Nå er det slik at jeg tror folk lar seg mobilisere av mye forskjellig da.

– Jeg tenker at mange er i stand til å gjøre sine egne vurderinger av hvordan dette skjedde. Også er det jo sånn at det er politikken som er i sentrum, svarer Silje Karine Muotka.

Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket sier til NRK at hun bare vil vise til selve debatten.

– Jeg synes folk skal se debatten, og den taler for seg selv, sier hun.

NRK-redaktør: – Vanskelig å klippe bort

Under opptaket av debatten sa programleder Thor Thrane:

– Vi stopper der. Vi må bare stoppe der, for vi kan ikke sende noe slikt.

Etter en vurdering av nyhetsredaktør Jan Roger Østby i NRK-Sápmi blir debatten sendt.

NRK: Nyhetsredaktør Jan Roger Østby.

– Dette er en presidentduell mellom tre presidentkandidater. Premisset til denne debatten var at dette var et opptak, som om det skulle vært direkte. Vi synes det blir veldig vanskelig å klippe bort noe som har skjedd i denne debatten, selv om vår programleder i heten kom til å si at vi tar dette på nytt. Derfor har vi valgt å publisere den, sier redaktøren.

– Hvem har ansvaret å si at dette skal publiseres, er det programleder eller redaktørene som har det siste ordet?

– Det er utelukkende redaktørene sitt ansvar, sier Østby.