Fortsett lagringen av badetøyet: – Ingen storvarme på vei

Flere plasser i de nordligste fylkene våknet de til snø på bakken i går (ekstern lenke), og skal vi tro meteorologene blir det ikke noe særlig bedre de neste dagene.

– Det er ikke noen storvarme på vei, hvis vi er heldig så kommer det til å ligge på rundt 10 grader, sier statsmeteorolog Ida Fossli.

På fjellovergangene i Nordland og Sør-Troms meldes det i dag om snø, og det er lite som vitner om sommer oppe i nord.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Normalt til årstiden

Et ordtak som også kan beskrive «sommeren» i nord er vell «vi vet hvor vi bor».

– Mai er en vårmåned for oss her i nord, vi kan ikke forvente at det er strålende sol og tjue grader. Vi kan krysse fingrene for litt varme fra neste helg, men frem til dette blir det nok litt kaldt, sier statsmeteorolog Fossli.

MYE SNØ: Slik så det ut på Ifjordfjellet 26. mai når NRK Sápmis reporter Marit Sofie Holmestrand stilte seg opp ved brøyteskavvelen. – Jeg er over 1.60 høy, og brøyteskavvelen er mye høyere enn meg, sa Holmestrand. Foto: Mattis Wilhelmsen Sara / NRK

Flere plasser i Troms og Finnmark er det fortsatt snø på bakken i lavlandet. Denne snøen blir nok ikke å smelte i nærmeste fremtid.

– Vinteren holder fortsatt stand de nærmeste dagene. I morgen kommer det en ny runde med snøbyger særlig i Troms og Finnmark. Det er et lavtrykk som ligger over Barentshavet, og den drar med seg snøbyger fra havet og nordavind, sier Fossli.

Ingen fare for flom

I april var det spådd vårflom i Nord-Norge, denne analysen traff ikke helt, flomvarselet traff i stedet Vestlandet og Midt-Norge.

FLOM: Slik så det ut i Altaelva tidlig i juni 2014. Slike tilstander får vi mest sannsynlig ikke se i disse områdene i år. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

– Det skal kanskje bli litt varmere, men det er ingenting som tyder på at det blir noen vårflom i nord, sier vakthavende hydrolog Elin Langsholt.

Plassene som blir rammet av flom kommer mest sannsynlig til å få en type middelflom.

– I den sørligste delen av Nordland og Nord-Trøndelag har det smeltet litt de siste dagene og det har vært en tendens til noe vårflom. Det har ikke tatt helt av, vi følger spent med på situasjonen de nærmeste dagene, sier Langsholt