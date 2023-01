CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Mildværet har begynt å trekke innover Sør-Norge.

– Så slår det skikkelig til på tirsdag.

Det sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa. Og det blir is og vanskelige kjøreforhold mange steder.

De siste dagene har det vært iskaldt vintervær i store deler av Sør-Norge. Mange steder med over 20 minusgrader.

Strålende vintervær i Vaset i Valdres der det var -26 i helga og halvannen meter snø. Nå er det meldt plussgrader. Foto: Svein Olsson

Men nå snur det.

Klimaforsker Hans Olav Hygen har merket seg væromslaget:

– Jeg var tilfeldigvis i Østerdalen i helga og da bikka det ned i 28 grader i dalen der. Nå er det varslet at de områdene skal trekke seg opp i 0 grader, sier han.

Det vil med andre ord si du får et sprang på 25-30 grader.

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt sier det blir flere vekslinger rundt null framover. Foto: Magne Velle

Hyppigere skifter

Det har vært mange væromslag i Sør-Norge i vinter. Ifølge klimaforskeren skjer det ikke oftere enn før, men vi merker det mer:

Fordi det generelt sett har blitt varmere er sjansen nå for å krysse nullpunktet mye større nå enn for 20-30 år sida, forteller Hygen.

– Og vi merker veldig godt når det krysser nullpunktet, for da begynner snøen å smelte, sier klimaforskeren.

Plussføre og krevende kjøreforhold på E39 i Åsane i Bergen tidligere i vinter.

Norsk Klimaservicesenter har gjort beregninger av fenomenet nullpasseringer

Den viser at lavlandet ut mot kysten får en nedgang i antall nullpasseringer, fordi det stort sett vil legge seg over null.

– Mens i Innlandet, på fjellet og Finnmarksvidda forventer vi en økning i antall nullpasseringer, sier Hygen.

Rundt Oslo vil vi ennå se en liten økning i nullpasseringer. Etter hvert vil vi se en nedgang i antall nullpasseringer, fordi det blir for varmt.

Snø over 1600 meter

Mange steder på Østlandet er det fortsatt mye snø, men nedbøren som kommer de neste dagene vil for det meste bli regn.

Og du må opp på toppene for å få nysnø.

– Tirsdag må du over 1600 meter for å få snø, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa.

Uvær i nord

Mens det blir mildere i sør, blir det mye vær lenger nord.

Gult farevarsel for både vind og regn gjør at Nordland stålsetter seg for en ruskete start på uken.

Blant annet er det ventet stormvarsel og opptil 100 mm med regn på 24 timer.

– Det er helt riktig at det er mye vær denne uka. Det er mye vind, spesielt mye lengst nord mot Lofoten og Vesterålen. Sørvest stiv til sterk kuling utsatte steder, samt liten storm i nord og lokalt kraftige vindkast, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa.