Advarer mot vårflom i nord

– Det er langt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i den nordlige og midtre delen av landet, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen til NTB.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget analyser basert på årets snømengder. I store deler av Sør-Norge er det ifølge NVE derimot svært liten sannsynlighet for stor vårflom.

Fare for skader i Finnmark

I Nord-Norge er det så mye som 80 prosents sannsynlighet for at det kan bli en vårflom på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået. Det betyr en flom av en størrelse som kan medføre alvorlige skader.

Det gjelder spesielt elver som drenerer Finnmarksvidda og enkelte høyereliggende vassdrag i Nord-Norge.

Ved Tana og i Altaelva ved Masi i Finnmark er det 90 prosents sannsynlighet for gult varslingsnivå og 70 prosent for oransje.

Slik kan det se ut flere steder i Nord-Norge når snøsmeltingen setter i gang for alvor. Bildet viser flom i Reisadalen i Troms. Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Mindre snø i sør

Målselva i Troms er registrert med 80 prosent sannsynlighet for at flomfaren kan nå oransje nivå. Sammenlignet med de siste 56 årene er snømengdene i begynnelsen av april på rundt 90 prosent av det som er normalt på denne tiden av året, landet sett under ett.

I store deler av Sør-Norge er det derimot svært liten sannsynlighet for stor vårflom basert på kunnskap om snømengder der, melder NVE.