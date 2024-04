Etter en vinter preget av ekstremvær, kalde temperaturer og store variasjoner ser det nå ut som at våren kan være på vei til Nord-Norge.

Tidligere i uken var det snakk om en paraply over store deler av landet, og at Nord-Norge skulle få nedbør.

Nå er det derimot snudd litt opp ned.

I Yr sin oversikt over flere byer i Nordland og Troms de neste dagene er det et gledelig symbol som varmer selv de mest pessimistiske nordlendingene: Det meldes nemlig sol flere dager på rad.

– Det ser veldig fint ut. Fralandsvinden gir som regel fint vær i nord, det gjelder også nå.

Det slår vakthavende meteorolog ved Værvarslinga i Nord-Norge, John Austerheim, fast.

– De neste dagene blir tørre med oppholdsvær og lange perioder med sol flere steder.

Slik ser værkartet ut i deler av Nord-Norge onsdag. Fremover blir det enda bedre. Foto: Skjermdump / yr.no

Sola varmer

Selv om Troms og Nordland blir værvinnerne, så stiger ikke gradestokken over tosifret:

– Vi ligger inne i en ganske kjølig luftmasse fra øst, men sola varmer godt. Selv om nattetemperaturen er nede i fem og ti minusgrader på indre strøk så stiger den opp igjen til rundt syv grader på dagen.

– Er våren på vei til Nord-Norge nå?

– Kanskje. Hvis vinden fra nordvest virkelig slår inn så vet vi hvordan det kan bli. Per nå ser det ut til at april blir relativt snøfri, sier vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt Elin Ristesund.

– Hvis snøen ikke kommer tilbake før 17. mai, så tror jeg vi kan slå fast at våren er her for fullt.

Tørt og stabilt

Lenger sør blir det tørt, stabilt vær og høyere temperaturer enn i nord.

– Kaldluften ligger langt sør, så det er muligheter for nattefrost på steder det ikke er nedbør, sier Ristesund.

Samtidig skiller Midt-Norge seg ut som området med noe nedbør fremover. Der kan det komme sludd i fjæresteinene.

I Oslo blir det sol og delvis skyet de neste dagene. Foto: Olav Juven

Torsdag kommer et lavtrykk inn over sørlige deler av landet som kan gi regn på kysten fra Bergen. I tillegg er det fare for snø enkelte steder på Østlandet.

– Det gjelder spesielt på indre deler av Agder og Telemark. Det store spørsmålet er hvor mye som kommer og om det legger seg på bakken. Det kan komme mellom 10 og 20 cm, varsler meteorologen.

– I hovedstaden er det kjølige temperaturer for sesongen og en del skyet vær.

På Svalbard meldes det skikkelig ruskevær inn mot helgen.

– Vi har et lavtrykk vest for Spitsbergen som trekker mot Svalbard torsdag og fredag. Vinden vil øke på mot slutten av uken og komme opp i liten storm fredag, sier Ristesund.