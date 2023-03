Etter en forsmak på våren mange steder i landet, er det igjen behov for å finne frem vinterfrakken.

Med unntak av ytterst på kysten i Vestland og Rogaland, meldes det om minusgrader, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed.

Ifølge statsmeteorologen er dette starten på en lengre kuldeperiode. Det skal være kaldt hele uken, og kanskje også ut i neste uke.

– Det er kommet kald luftmasse fra ishavet og det blir liggende en stund.

Ovhed forteller at det kan komme noen blaff med mildvær lengst sør, men at kuldeperioden vil merkes over hele landet.

I Øystre Slidre i Innlandet var det 15 minusgrader mandag morgen. – Det var vindstille og fint, men etter en times tid var det greit å komme seg inn igjen slik at kalde føtter og tær kunne tines, skriver fotografen. Foto: Tonje Cecilie Tveten Lund

Kaldest i nord

Det var finnmarkingene som våknet til de laveste temperaturene i morges.

Kaldest var det på Cuovddatmohkki på Finnmarksvidda. Der ble det målt 34,1 minusgrader natt til i dag.

Cuovddatmohkki er en grend som ligger sørvest for Karasjok, nesten 300 meter over havet.

Det er ikke første gang det er kaldt for innbyggerne på Finnmarksvidda. Kulderekorden her til lands er fra 1886 da det ble målt hele 51,4 blå i Karasjok.

I Sør-Norge er det Folldal kommune i Østerdalen som har det kaldest. Der startet dagen med 27,9 kuldegrader.

Også i indre strøk i Nordland er det ventet ned mot minus 30 grader.

Kraftig snøvær

Statsmeteorologen melder om kraftige snøbyger langs kysten. De nærmeste dagene vil dette snøværet flytte seg fra Finnmark og sørover mot Vestlandet.

Mens det blir begrenset med snø i Rogaland, må innbyggere i Agder forberede seg på tett nedbør. Det neste døgnet er det ventet 10-20 cm med snø i områder nær kysten i Agder.

– Hvis vi er uheldige kan det bli skikkelig ille med vind, snø og snøfokk. Det kan bli ille på veiene, sier statsmeteorolog Ovhed.

Det er ventet mellom 10 og 20 cm med snø i kystnære i strøk i Agder. Foto: Meteorologisk institutt

Det er kystområdene fra Lindesnes til Arendal som får det verst.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. De anbefaler folk å beregne ekstra tid til transport og kjøring. De ber også om at folk bruker riktige dekk og kjører etter forholdene.

Snøen er ventet fra sent mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag. Men også resten av uken blir det lave temperaturer på Sørlandet.

– Det blir en kald uke, ikke noen tvil om det, vi er inne i en veldig kald nordavind nå med lave temperaturer, sier Statsmeteorolog Wahl.

Foreløpig ser det ikke ut til at snøværet kommer innover mot fjellovergangene i Sør-Norge.