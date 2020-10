Det skulle være en fin jakthelg, men i stedet endte det i sorg for Nystad.

Sako (6) var en jämthund som var i den perfekte jaktalderen. Elghunder er som oftest på topp i «karrieren» når de er mellom seks og åtte år.

Sako og Nystad var uatskillelige jaktkamerater. Hunden var kjent for å holde på losen ekstra lenge og finne elgen fort.

Denne helgen var Nystad og Sako gjestejegere hos fetteren sitt elgvald ved Beaivvášgieddi i Finnmark. Med seg hadde han selvfølgelig sin faste følgesvenn.

FØLGESVENN: Hunden Sako og hundeeier Lemet Johanas Nystad var gode jaktkamerater og hadde et tett bånd. Foto: Lemet Johanas Nystad / Privat

Også denne helgen fant hunden elgen fort, men jaktlaget klarte ikke å felle skogens konge. Da kom Sako tilbake, før den på nytt la ut på jakt. Dette ble siste gangen Nystad så sin kjære følgesvenn.

For utover kvelden forsvant Sako ut i jaktterrenget. Det er vanlig at elghunder blir lenge borte om gangen når de er ute på los.

Dette skjedde også denne kvelden og Nystad regnet med at hunden hadde lagt seg ned for å hvile. Det samme gjorde Nystad, men tidlig om morgenen gikk han etter GPS-posisjonene for å finne hunden.

Noen kilometer borte fra leirplassen, ble han møtt av et forferdelig syn.

– Ved et vann fant jeg en helt opprevet hund, det var kun skinn og tarmer igjen. Det var ikke noe bein igjen, til og med hodet var forsvunnet, sier Nystad om hunden.

Det var Ávvir som først omtalte saken.

SYNET: Dette var noe av det første som møtte Nystad. Litt lenger borte lå kadaveret med kun skinn- og tarmrestene igjen. Foto: Lemet Johanas Nystad / Privat

– Et mareritt

Det er med tårer i øyne han forteller om synet som møtte han. Hånden skjelver mens han sitter i stolen. Nystad må ta flere pauser underveis når han forteller om hendelsen.

Først ville ikke den unge elgjegeren innse hva som hadde skjedd. Det første han fant var halsbåndene og hundepels som satt fast i lyngen.

Da han gikk litt lenger bort, fant han resten av kadaveret som var igjen av Sako.

– Det var faktisk et mareritt det jeg så der, sier Nystad.

Han så ikke bjørnen selv, men i nærheten var det fersk bjørneavføring og tydelige spor av bjørnepotene i myra, forteller Nystad.

MINNENE: Sammen med en liten skinnbit, er disse to halsbåndene de siste minnene Lemet Johanas Nystad har om hunden Sako. Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Aldri hørt at en bjørn dreper en hund

Det er ikke registrert tilfeller av hund drept av bjørn i Norge, skriver Miljødirektoratet til NRK.

Magne Aasheim, regionalt rovviltansvarlig for Statens Naturoppsyn (SNO) i Finnmark, mener de ikke kan fastslå med sikkerhet at hunden er blitt drept av en bjørn.

For å være helt sikker må hunden obduseres og det må være synlige bite- og kloremerker med blødninger.

– Hvis bjørnen får tak i hunden, så har den ingen problemer med å drepe den, sier Asheim, som også opplyser om at SNO vurderer å hente ned kadaveret for nærmere undersøkelser.

Oddleif Nordsletta, som jobber for SNO i Karasjok-området, forteller til avisa Ávvir at han aldri har hørt om lignende.

– I løpet av min 32 år lange karriere ved SNO har jeg aldri hørt at en bjørn dreper en hund, sier Nordsletta til Ávvir.

Bjørnebestanden i Norge Foto: Miljødirektoratet Ekspandér faktaboks I 2017 viste DNA-analyser at det var minst 125 bjørner i Norge. 55 av dem var hunner og 70 var hanner. Det er vanskelig å registrere alle bjørnene, derfor gjennomfører Miljødirektoratet systematisk innsamling over flere år for å få god oversikt over bjørnebestanden i Norge. Bjørnekullene beregnes ut fra DNA-analyser av ekskrementer og hår Stortinget har bestemt at det skal fødes 13 ungekull i Norge hvert år. Rovdata har beregnet at det ble født sju bjørnekull i 2017. I 1973 ble bjørnen totalfredet i Norge. I dag felles bjørn gjennom lisens- og skadefelling. Målet er å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein. Kilde: Miljøstatus.

UVANLIG: Oddleif Nordsletta er fellingsleder med fagansvar for rovvilttiltak i Nord-Norge for SNO. Foto: Elvi Rosita Norvang

Det siste året er det gjort flere observasjoner av bjørn i og rundt området i Karasjok.

I Rovdatas rapport fra 2020 kommer det frem at bjørnebestanden i regionen var under de nasjonale bestandstallene. Derfor er det heller ikke gitt tillatelse til å drepe flere bjørner.

Les også: Elghunden Rufus ble drept av ulv

Skinnbit som minne

Igjen sitter Nystad med en tung sorg. Årets elgjakt ble avsluttet sporenstreks da Nystad fant hunden sin.

– Jaktgleden er ikke til stede når man har mistet sin beste venn, sier Nystad.

I den skjelvende hånden holder Nystad en skinnbit som er av Sako. Denne har han tatt vare på for å minnes sin gode jaktkamerat.

– Da vi satt ved vannet og ved kadaveret, så tenkte jeg at jeg må avslutte sirkelen. Jeg tok en brukt patron og la det på skinnet til elghunden. Det var en takk for alt, sier en rørt Nystad.