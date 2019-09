Elghunden Rufus ble drept av ulv

– Jeg er glad for at jeg fant igjen hunden. Men det var ikke noe pent syn som møtte oss.

Det sier elgjeger og hundeeier Gudbjørn Bjørnstad.

Se bildet av hunden nederst i saken. Vi advarer mot sterkt bilde.

Den siste tiden har han vært på elgjakt i grenda Unset i Rendalen, sammen med sønnen, hunden Rufus og jaktlaget.

Mistet GPS-signalet

Torsdag slapp han hunden ut for å spore opp elg, og fulgte med via GPS.

Så ble signalet plutselig borte.

– Vi kjørte rundt for å få den inn igjen, men det klarte vi ikke. I går gikk vi på det siste signalet vi hadde på ham, og da fant vi den, forteller Bjørnstad.

Ifølge Bjørnstad så sønnen en skygge rundt 20 meter unna hundekroppen da de kom fram. De tror det var ulven.

– Jeg var oppe igjen på ettermiddagen i går og hentet den, og da hadde ulven vært der igjen. Da var hunden flyttet på.

Hunden Rufus ville blitt 3 år i november, og Bjørnstad forteller at hunden i høst begynte å fungere som en elghund skal. Nå er elgjakta over som følge av hendelsen.

– Det er en opplevelse jeg ikke unner noen. Det er det siste noen bør få oppleve. Det var ikke noe særlig, sier han.

Sikker på at ulven står bak

IKKE I TVIL: Erik Ola Helstad i Statens Naturoppsyn er sikker på at det er ulv som drepte hunden Rufus. Foto: Anne Næsheim / NRK

Lørdag formiddag var Erik Ola Helstad i Statens naturoppsyn i Rendalen for å undersøke hundekroppen.

Han forteller at det ikke er noen tvil om hvem som står bak hundedrapet.

– Den er tatt av ulv, det er det ingen tvil om, sier Helstad til NRK.

Han forteller at det ikke er overraskende at det er ulv i området.

– Det er for så vidt i et område som vi gjennom hele sommeren har hatt en del skader av ulv på sau. Vi er ikke helt ukjent med at det er ulv i området, forteller han.

Synes det er skremmende

Tor Ingen Nytrøen er med i et annet jaktlag i Rendalen etter Bjørnstad sitt.

Han forteller at han og flere andre jaktlag nå er usikre på om de kommer til å fortsette årets jakt.

– Vi skal samles på setra nå, og så får vi ta en beslutning på hva vi gjør. Det blir med blandede følelser. Skal vi sitte inne og se friidretts-VM, eller skal vi ut og jakte? Dette er jo fritiden vår, forteller Nytrøen til NRK.

Elgjegeren forteller at han og flere er preget av det som har skjedd.

– Det er direkte skremmende. Vi har slitt med ulven i 20 år, og når et familiemedlem blir tatt, som vi føler hundene er, så er det brutalt, sier Nytrøen.