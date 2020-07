I motsetning til de blodsugende stikkmyggene, er fjærmyggene (Chironomidae)harmløse skapninger. Navnet sitt har de fått på grunn av hannenes store, buskete, fjærformete antenner.

For øvrig skilles fjærmygg på at de ikke har stikkende munnsnabel, og at de sett i profil er «pukkelryggete», med et lite hode som sitter nedenfor den sterkt krummete ryggen. Størrelsen varierer fra 1-12 mm, og fargen fra lyst grønn og gult til brunt, grått og rent svart.

De voksne fjærmyggene samles i store svermer når det er parringstid. Svermene står som loddrette søyler som danser opp og ned i terrenget. Ofte samler de seg rundt høytstående objekter eller høye punkter i terrenget. Flere rapporter har kommet om sverming rundt høye boligblokker, ofte høyt oppe i etasjene.

Kilde: FHI.no