– Fire stykker kom inn i klasserommet og låste døra. De sparket meg på føttene og nede. Jeg prøvde å komme meg ut. Jeg gikk ikke på skolen dagen etter. Jeg hadde ikke lyst når de hadde gjort det.

Slik forklarer Jørgensen en mobbeopplevelse i Brennpunkt-dokumentaren «Arnar og Mia». I dokumentaren står han og ei jente frem med sine historier.

I dokumentaren deltar også flere av dem som mobbet Arnar på grunnskolen i Karasjok. Derfor ville han bruke dokumentaren som bevis i rettssaken.

– De sa til meg at jeg måtte bevise for dem at jeg er en del av gjengen. Du må enten være frekk mot hun gamle dama der eller slå til henne. Det er ikke noe jeg kunne ha gjort for å overbevise dem, sa Arnar da.

Millionerstatning

Karasjok kommune må i retten for å svare for hvorfor de lar mobbing skje i grunnskolen. Det er satt av en uke til saken i Indre Finnmark tingrett.

Saksøker var i årene 2007-2010 elev ved Karasjok grunnskole i hjemkommunen til hans mor. Dokumentaren ble filmet vinteren og våren 2009, mens Arnar gikk i 7. klasse.

MÅTTE FLYTTE: Ann-Mary Vuolab kunne ikke lenger godta at mobbingen skjedde uten at skoleledelsen gjorde noe. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Mobbingen var så ille at det tvang hans mor, Ann-Mary Vuolab, til å flytte fra kommunen i 2010 sammen med den da 14 år gamle gutten. Ellers ville han ikke få fred.

Vuolab hadde flere ganger prøvd å få slutt på trakasseringen og mobbingen. Uten hell.

Skolens ledelse gjorde nemlig ikke noe for å stoppe mobbingen, slik loven krever.

REKTOR: Tidligere rektor Arnulf Soleng. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Sommeren 2009 åpnet Fylkesmannen i Finnmark tilsyn med Karasjok skole. Deres konklusjon var entydig: Skolen hadde ikke jobbet godt nok med det psykososiale miljøet ved skolen.

Rektor Arnulf Soleng innrømte at rapporten viste at de ikke har fulgt regelverket:

– Vi har ikke gjort enkeltvedtak i alle tilfeller.

Hvis Jørgensen vinner denne saken kan kommunen bli å betale litt over en million kroner i erstatning.

Dokumentarfilm som bevis

Arnar Vuolab Jørgensen og hans advokat vil under rettssaken legge frem omfattende skriftlig dokumentasjon. Blant annet utredninger fra to psykiatere, som har undersøkt saksøkeren.

I tillegg blir det vitnebevis fra saksøkers mor og fra, samt tre medelever og daværende rektor ved Karasjok skole.

VOKSEN: Arnar Vuolab Jørgensen merker fortsatt konsekvensene av mobbingen i voksen alder. Foto: Ulrik Enersen / NRK

Jørgensen foreslo at Brennpunkt-dokumentaren fra 2017 skal brukes som bevismateriale i rettssaken. Flere av vitnene deltar i filmen.

Dokumentaren vil etter deres mening vise i hvilken grad kommunen må ha visst om at det skjedde mobbing av Jørgensen.

To rettsinstanser avslo bruk av dokumentaren.

– Spørsmålet om filmen kunne legges frem som bevis, har vært kjørt helt til Høyesterett. Men vi har fått det som vi vil, at vi får vise frem de delene av filmen som vi mener er relevant, opplyser advokat Arvid Kjærvik til Ságat (betaling kreves).