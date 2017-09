– Jeg akter å anmelde Karasjok kommune, og dette er ikke tomme trusler. To liv er ødelagt, fortalte Ann-Mary Vuolab til NRK fredag .

Hun er mora til Arnar Vuolab Jørgensen (21) som var med Brennpunkt-dokumentaren for snart to uker siden . Nå vil de gå til søksmål mot kommunen.

Nå bor både de i Arendal. Også Arnar er forberedt på rettssak.

– Jeg skal gjøre mitt beste, sier han.

KAN IKKE TILGI: Arnar Jørgensen Vuolab sier det er vanskelig å tilgi kommunen. Foto: NRK Brennpunkt

– Å bli trodd for første gang

Barneombud Anne Lindboe forstår svært godt at de ønsker å anmelde Karasjok kommune.

– Det er en veldig alvorlig sak. At han måtte flytte for å få det bra er jo veldig alvorlig. Derfor er det fullt forståelig at han ønsker en gjennomgang og en oppreising etter det han har opplevd, sier hun til NRK.

Også landsstyremedlem i Foreldrenettverk mot mobbing, Elin Magga, har forståelse for at mange foreldre velger å gå til sak mot kommunen.

– Vi har også sett at mange av de som har kjørt slike saker, har opplevd å bli trodd for første gang. Den økonomiske erstatningen man får er en ting, men det å bli trodd og få anledning til å konfrontere de som var ansvarlige, er veldig helbredende for de som står i slike situasjoner, sier hun.

STERK SAK: Elin Magga fra Sør-Varanger er landsstyremedlem i Foreldrenettverk mot mobbing. Foto: Privat

Arnar: – Kan ikke tilgi

Etter Brennpunkt-dokumentaren Arnar fått mange støtteerklæringer også fra Karasjok. Han er imidlertid klar på at han ikke kan tilgi Karasjok kommune dersom de nå tar kontakt og ber om unnskylding.

– Jeg kan ikke tilgi for det jeg har vært igjennom. Det gjenstår å se hva som kommer ut av det, sier Arnar.

Ordfører Svein Atle Somby tok selv kontakt med 21-åringen etter dokumentaren. Om dette sier Arnar:

– Jeg fikk en melding fra ham. Han ba rett og slett om unnskyldning for det jeg har vært igjennom. Men føler fremdeles ikke at jeg har fått en unnskyldning fra blant annet skolen.

– Ansvarsfraskrivelse

Karasjok-ordføreren sier han ble veldig lei seg og fikk vondt i magen etter at han så Brennpunkt-dokumentaren. Han sier de er inneforstått med at det kan komme en anmeldelse av kommune.

– De har full rett til å gjøre det, og jeg tenker at hvis det hjelper så er det riktig. Da blir hele saken behandlet på nytt igjen, sier Svein Atle Somby.

Elin Magga i Foreldrenettverk mot mobbing mener det som framkom i Brennpunkt, viser at Arnar og Ann-Mary har en veldig sterk sak.

– Det var jo en klar ansvarsfraskrivelse fra kommunens side. I slike saker er det avgjørende at man har skriftlig dokumentasjon på at man har sagt i fra om dårlig læringsmiljø, krenkelser og mobbing. Man må også ha dokumentasjon på at man har hatt skade av mobbingen påført i skolen, sier hun.