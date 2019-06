Minstetiden ble satt til åtte år.

Dette ble klart da statsadvokat Nina Grande i Jæren tingrett i formiddag holdt sin prosedyre i rettssaken etter drapet på Sunniva Ødegård .

– Han har i flere år vært opptatt av vold og tortur. Det er en reell og nærliggende fare for at han på nytt vil begå alvorlig voldskriminalitet, påkeker statsadvokaten.

– Tiltalte har sammenlignet det å drepe et menneske med å kjøre bil uten førerkort, legger hun til.

Statsadvokaten sier at tiltalte totalt mangler empati.

– Han er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse. Vi aner ikke hvordan det vil gå med ham i framtiden, sier hun.

Tiltalte var 17 år da drapet fant sted. Hvis tingretten følger påstanden fra statsadvokaten vil han i så fall bli den tredje lovbryteren i Norge under 18 år på gjerningstidspunktet, som får forvaring.

Aktor Nina Grande holdt i dag sin prosedyre i rettssaken etter drapet på Sunniva Ødegård i fjor sommer. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Allerede i tiltalen tok Grande forbehold om å legge ned påstand om forvaring.

Advokater NRK har snakket med tidligere, er kritiske til å bruke forvaring mot mindreårige.

Statsadvokaten sier at det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter i saken som gjør at 18-åringen passerer terskelen for forvaring. Lovteksten krever slike ekstraordinære omstendigheter for å kunne dømme så unge lovbrytere til forvaring.

Varhaug-drapet Ekspandér faktaboks Natt til 30. juli 2018 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept like ved hjemmet hennes på Varhaug i Rogaland.

Drapsvåpenet skal ha vært en hammer.

Det er usikkert om Ødegård ble utsatt for et seksuelt overgrep mens hun var bevisstløs etter det første slaget fra hammeren, eller om overgrepet skjedde etter at hun ble drept.

En 18 år gammel mann er tiltalt for drapet. Han var 17 år da drapet skjedde.

I fjor sommer hadde den tiltalte et eskalerende rusproblem.

Forsvaren til den tiltalte mener 18-åringen var psykotisk da drapet skjedde, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring mot 18-åringen.

Rettssaken startet i Jæren tingrett i Sandnes onsdag 15. mai.

Tilregnelig eller ikke?

Forsvareren til den tiltalte 18-åringen, Tor Inge Borgersen, mener hans klient ikke var tilregnelig da drapet fant sted. Han skal ha vært psykotisk da han drepte, og psykosen var ikke utløst av rus, ifølge Borgersen.

Forsvareren skal seinere i dag holde sin prosedyre hvor han vil legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Dette har blitt avvist av de sakkyndige, som blant annet har observert tiltalte i over seks uker på Sandviken sykehus i Bergen i fjor høst.

Dette er det siste bildet som er tatt av Sunniva Ødegård. En selfie hun tok kun timer før hun ble drept. Foto: Privat

Tilfeldig offer

Ifølge 18-åringen var Sunniva Ødegård et tilfeldig offer. Drapskvelden var tiltalte med venner, så på en film og gjorde vanlige ting. Så fikk han for seg at han skulle drepe noen.

Motivet for drapet har fremstått som uforklarlig, men 18-åring selv har forklart drapet med et behov for flukt. Han hadde et sterkt ønske om å komme seg bort fra kontrollregiment han var underlagt.