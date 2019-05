Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

– Det var helt tilfeldig at jeg møtte Sunniva og drepte henne. Jeg hadde vært sammen med venner og gjort det vanlige denne kvelden. Deretter gikk jeg hjem og så litt på film, før jeg gikk ut igjen. Der og da fikk jeg for meg at jeg skulle drepe noen, forklarte 18-åringen i retten.

Varhaug-drapet Ekspandér faktaboks Natt til 30. juli 2018 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept like ved hjemmet hennes på Varhaug i Rogaland.

Drapsvåpenet skal ha vært en hammer.

Det er usikkert om Ødegård ble utsatt for et seksuelt overgrep mens hun var bevisstløs etter det første slaget fra hammeren, eller om overgrepet skjedde etter at hun ble drept.

En 18 år gammel mann er tiltalt for drapet. Han var 17 år da drapet skjedde.

I fjor sommer hadde den tiltalte et eskalerende rusproblem.

Forsvaren til den tiltalte mener 18-åringen var psykotisk da drapet skjedde, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring mot 18-åringen.

Rettssaken starter i Jæren tingrett i Sandnes onsdag 15. mai.

Han står tiltalt i Jæren tingrett for å ha tatt livet av Sunniva Ødegård (13) på Varhaug i Rogaland natt til 30. juli i fjor.

Den tiltalte sier at han dro hjem igjen etter å ha drept Sunniva.

– Det er jo en alvorlig sykdom

– Jeg satte på musikk, ble trist og begynte å gråte. Jeg visste ikke hvorfor jeg hadde gjort dette.

18-åringen har hatt en svært tung dag i retten, og fått innvilget en rekke pauser underveis i forklaringen sin.

Mot slutten av rettsdagen kom det fram at den tiltalte i løpet av vinteren og våren har fått diagnosen schizofreni.

– Følesene mine sier det er ubehagelig at jeg har fått denne diagnosen. Det er jo en alvorlig sykdom, svarte 18-åringen på spørsmål fra statsadvokaten.

Drapstanker tre kvarter før

Etter en time av forklaringen kom den tiltalte for første gang inn på spørsmålet om anger.

Åstedet ligger bare 100 meter fra hjemmet til Sunniva Ødegård. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg har drept en person. Det er ikke bra. Jeg angrer på det jeg har gjort, sa en nedbrutt 18-åring.

18-åringen forklarte at drapstankene dukket opp i hodet rundt klokken 22.00 drapskvelden. Tre kvarter seinere angrep han Sunniva.

Den tiltalte mener han ikke var tilregnelig da han ble en drapsmann.

– Jeg drepte fordi jeg følte et voldsomt press fra omverdenen. Jeg følte at andre kunne vite hva jeg tenkte hele tiden. Det var veldig ubehagelig. Jeg var deprimert, sa han i retten.

– Trodde hun var eldre

Han sier at han fulgte etter Sunniva et stykke på en grussti før han overfalt henne med en hammer.

– Jeg så henne først ved en lekeplass. Det som skjedde da jeg drepte Sunniva utviklet seg veldig fort. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde dette.

18-åringen sier han ikke visste hvem Sunniva var da han så henne.

Statsadvokat Nina Grande er aktor. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Men jeg tenkte at det var henne jeg skulle drepe. Hun så eldre ut enn 13 år.

– Du sier det ikke var greit å drepe en 13-åring, hvor gammel måtte hun vært for at det skulle være greit, spurte statsadvokaten.

– 16 eller 18, svarte tiltalte.

– Ville det vært greit å drepe en 16- eller 18-åring?

– Det ville ikke vært greit, men det ville vært litt bedre. Det kunne like gjerne ha vært en mann på 80.

– Far trodde jeg hadde gjort det

Tiltalte forklarte at han først gjemte klærne sine, en t-skjorte og bukse, på en lekeplass etter drapet.

– Neste dag hentet jeg klærne og la de i badekaret hjemme, for det var så mye blod på dem. Jeg sa til far at jeg hadde slåss med en kompis. Far ringte ham, og skjønte at det ikke stemte. Far hadde hørt om et drap på Varhaug, og trodde at det var jeg som hadde gjort det.

Seinere kontaktet faren til den tiltalte broren sin.

Han tok gutten som i fjor sommer var 17 år, med til politistasjonen på Bryne.

Mener han var psykotisk

– Nei, svarte den tiltalte da tingrettsdommer Gunn Elin Lode like etter at rettssaken kom i gang, spurte om han erkjente straffskyld.

Forsvarer Tor Inge Borgersen la til at dette henger sammen med at klienten mener å ha vært psykotisk da han drepte.

– Han innrømmer de faktiske forholdene, altså at han utførte drapet, ifølge forsvareren.

Få minutter tidligere, like over klokken 09, ble den tiltalte ført inn i rettssal 1 i Jæren tingrett av hele seks politibetjenter og arrestforvaltere.

Viste det siste bildet av Sunniva

Den tiltalte har siden 28. mars vært innlagt på psykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssykehus. Forsvarer Tor Inge Borgersen sier at legene har vurdert ham frisk nok til å være til stede og forklare seg i retten.

Tingrettsdommer Gunn Elin Lode satte Jæren tingrett like over klokken 09. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I sitt innledningsforedrag startet statsadvokat Nina Grande med å vise et bilde som Sunniva Ødegård tok av seg selv like etter klokken 21 drapskvelden.

– Jeg vil at dere skal få se henne slik, for det kommer bilder av henne seinere under rettssaken som ikke er særlig hyggelige, sa statsadvokaten.

– Tidspunktet for overgrepet har betydning

Nina Grande sier det er usikkert om den drepte ble utsatt for en seksuell handling mens hun var bevisstløs etter det første slaget, eller etter at hun ble drept.

– Dette har betydning for hvorvidt han skal dømmes for seksuell omgang eller likskjending, påpekte statsadvokaten.

18-åringen var hjemme noen timer natt til 30. juli etter at han hadde drept Sunniva. – Deretter vendte han tilbake til åstedet seinere på natten, rundt klokken 02.30, ifølge Nina Grande.