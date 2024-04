Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Agder Gruppen-konsernet, en av Norges største aktører i anleggsbransjen, er konkurs.

Konsernet har oppgitt en gjeld på 2,5 milliarder kroner, men dette beløpet er ikke verifisert.

Bostyrer Christian Bohne jobber nå med å redde mest mulig av virksomheten og begrense tap for kreditorene.

Konsernet har rundt 220 ansatte fordelt på 13 lokasjoner i Norge og Sverige.

Konkursen kan være en av landets største målt i gjeld.

Selskapet omsatte for nesten 2 milliarder kroner i fjor. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi jobber nå på spreng med å få videreført mest mulig av arbeidsplassene og begrense tap for kreditorene, sier bostyrer Christian Bohne i Advokatfirmaet Kjær.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at morselskapet Agder Gruppen og to datterselskaper er konkurs. De er ett av landets største aktører i anleggsbransjen.

Ifølge Fædrelandsvennen har de tre selskapene i konsernet oppgitt en gjeld på 2,5 milliarder kroner.

Bobestyrer Bohne bekrefter overfor NRK at gjelden ligger i den størrelsesordenen, men presiserer at beløpet ikke er verifisert.

– Vi får inn krav fra kreditorer som vi registrerer fortløpende. Hvor beløpet ender til slutt gjenstår å se, sier han.

Bostyrer Christian Bohne i Advokatfirmaet Kjær sier det er for tidlig å si hvor mange ansatte som mister jobben som følge av konkursen. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Har kalt ansatte inn til møte

Ifølge Fædrelandsvennen har konsernet som har base på Mjåvann i Kristiansand rundt 220 ansatte fordelt på 13 lokasjoner i Norge og Sverige.

I tillegg til Kristiansand har de avdelinger i Sandnes, Førde, Fauske, Bergen, Drammen, Larvik og Oslo.

De har hatt en milliardomsetning på salg og utleie av maskiner og utstyr til bygg – og anleggsbransjen.

Bohne sier de nå jobber med å redde mest mulig av virksomheten.

– Vi begynner nå å få oversikt over virksomheten, men dette er komplekst og omfattende så vi vil trenger mer tid, sier bobstyreren som ble oppnevnt i formiddag.

Han opplyser at de har kalt inn til et allmøte med de ansatte fredag. Formålet med møtet er å gi informasjon om status.

– Om vi lykkes med å få videreført hele eller deler av virksomheten gjenstår å se.

Agder Gruppen jobber nå med å finne ut hva de kan selge av maskiner og utstyr for å begrense tapet mest mulig. Foto: Vetle Hjortland / NRK

NRK har ikke lyktes med å få noen kommentar fra tidligere administrerende direktør Gunstein Lauvrak.

Til Fædrelandsvennen sier han at det har vært krevende å få oversikt over økonomien i milliardkonsernet.

– Vi ser at over tid har man kanskje ikke klart å håndtere gjeldsposten med tilstrekkelig overblikk, og det har vært en tiltakende utfordring. Etter at jeg kom inn i rollen har mitt primærfokus vært å få oversikt over økonomien.

Ifølge avisen ble Laurak ble konstituert som administrerende direktør i Agder Gruppen for bare to uker siden.

Historiens største anleggskonkurs?

I pressemeldingen onsdag skrev styret i Agder Gruppen at de først for kort tid siden ble kjent med de finansielle utfordringene:

«Agder Gruppen har vært gjennom en periode med rask vekst, hvor økte renter, et svekket markedssentiment kombinert med større avvik i håndteringen av finansielle engasjementer har ført til en hurtig forverring av selskapets evne til å betjene sine løpende forpliktelser».

Konkursen i Agder Gruppen kan være en av landets største målt i gjeld. Det sier fungerende redaksjonsleder Eirin Margrethe Fidje i næringslivsgruppa i Fædrelandsvennen.

– Bransjenettsteder omtaler det som Norgeshistorens største konkurs innen anleggsbransjen, sier Fidje.

Hun forteller at selskapet omsatte for nesten 2 milliarder kroner i fjor.

– Det krever penger og det krever kontroll. Der har konserndirektøren vært åpen om at de kanskje ikke har hatt den kontrollen de burde hatt, sier Fidje.