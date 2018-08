Sunniva-drapet: Politiet gjorde flere funn i trapp

Etter at de tekniske undersøkelsene var avsluttet i og rundt trappa, spylte brannvesenet stedet som ligger inne på eiendommen til Åvegen 20 på Varhaug.

Dette var den første boligen Sunniva kom til på høyre side da hun svingte opp fra Møllevegen og inn på grusstien hvor hun ble funnet drept 20-25 meter bortenfor.

Mellom Åvegen 20 og grusstien er det en steintrapp som går ved siden av garasjen og en hybelleilighet, og ned til en port som fører ut på grusstien.

Den grønne presenningen ble satt opp over hele trappa ved Åvegen 20. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

NRKs bilder viser at krimteknikerne et halvt døgn etter funnet av Sunniva satte opp en presenning over hele denne utendørstrappa.

Gule tallmarkeringer

Bildene viser også tallmarkeringer i trappa som dokumenterer at politiet gjorde funn der.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva de fant i trappa.

Slike markeringer bruker politiet når de finner spor, for eksempel blod eller gjenstander, på et mulig åsted.

Så langt har politiet ikke bekreftet at Sunniva ble drept nøyaktig der hun ble funnet på stien, men har gitt uttrykk for at de vet hvor åstedet er.

Det hvite teltet i bakgrunnen ble satt opp på stedet hvor Sunniva ble funnet. Krimteknikerne til høyre står i bunnen av den omtalte trappa. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Jobber dere ut fra en teori om at trappa kan være et mulig åsted for drapet?

– Vi vil ikke gå inn på hvor vi mener åstedet er nå, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl i Sør-Vest politidistrikt.

Ukjent for huseieren

NRK har vært i kontakt med huseieren som ikke kjenner til at politiet har gjennomført omfattende krimtekniske undersøkelser på eiendommen hennes.

– Dette er helt ny informasjon for meg. Jeg var på reise da drapet skjedde, og har fortsatt ikke kommet hjem, sier hun.

Huseieren har ingen kjennskap til den siktede 17-åringen i saken, og sier at hun heller ikke kjente Sunniva Ødegård.

– Jeg visste så vidt hvem hun var, sier huseieren.

Mellom Åvegen 20 og huset til Sunnivas familie er det fire boliger.

Nabo til trappa lå og sov

NRK har også vært kontakt med leietakeren som bor nærmest trappen. Han sier han var hjemme og sov da Sunniva ble funnet drept på stien utenfor.

Mannen var i politiavhør morgenen etter drapet, men sier han ikke var klar over at politiet har vist stor interesse for trappen som ligger vegg i vegg med leiligheten hans, og avskjermet fra stien hvor Sunniva ble funnet.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

I avhøret fortalte leietakeren at han gikk til sengs en gang etter klokken 22 søndag kveld. Han tror han hørte en sint mannsstemme rope "kom her" i tolvtiden, men han tenker at dette mest trolig var noen som ropte etter hunden sin.

Etter at han hadde blitt avhørt mandagen måtte han vente på å få komme inn i leiligheten sin igjen.

Mannen sier til NRK at han ikke kjenner til den siktede 17-åringen.

– Jeg kan ha passert ham på gata, men har aldri snakket med ham, sier han.

Ingen videokamera på området

NRK har snakket med ledelsen i AH Bygg AS som er nærmeste industribygg til funnstedet, på andre siden av jernbanelinja, og som også ligger ut mot Møllevegen hvor Sunniva Ødegård mest trolig passerte på vei hjemover.

Hos byggfirmaet får vi opplyst at de ikke har noen videoovervåking av området som eventuelt kunne ha fanget opp interessante passeringer.

Har sikret seg video

Bjørn Kåre Dahl bekrefter overfor NRK at de har sikret seg overvåkningsbilder fra Varhaug.

– Vi kan bekrefte at vi har sikret overvåkningsvideoer, og det vil være interessant å se om i det er noe materiale der.

Ifølge Dahl har ikke politiet gått gjennom alt materialet ennå.

– Men har dere funnet noe på opptakene?

– Det vil vi ikke gå inn på nå, sier Dahl.

Sunniva Ødegård ble funnet like ved gjerdet til jernbanelinja, et par hundre meter fra Varhaug stasjon.

Torild Lid Uribarri, kommunikasjon- og samfunnskontakt i Bane NOR SF ønsker ikke å kommentere hvorvidt politiet har hentet ut videobilder fra dem siden saken er under politietterforskning.