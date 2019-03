18-åring risikerer forvaring for drapet på Varhaug

– Tiltalen lyder på drap, likskjending, falsk anklage og to tilfeller av skadeverk, sier statsadvokat Nina Grande til NRK.

Likskjendingen skal blant annet ha skjedd i form av seksuelle handlinger og forsøk på påtenning.

– Høy fare for gjentakelse

I tiltalen har statsadvokaten også tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring, noe som bare kan gjøres i helt ekstraordinære tilfeller når det gjelder lovbrytere som er under 18 år på gjerningstidspunktet.

– Vi mener gjentakelsesfaren er høy. Hvorvidt vi kommer til å legge ned forvaringspåstand, avhenger av resultatet i en Høyesteretts-sak etter påske som også handler om en ung lovbryter, sier Grande.

Varhaug-drapet var ferdig etterforsket i slutten av februar. Den skal opp i Jæren tingrett 15. mai, og det er satt av over fire uker til rettssaken.

De rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at 18-åringen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, men dette blir det opptil tingretten å vurdere.

Det har tidligere kommet fram at 18-åringen var påvirket av narkotiske stoffer da han drepte Sunniva Ødegård.

Drept med hammer

Da den nå drapstiltalte mannen kom hjem natt til mandag 30. juli i fjor reagerte faren hans på de blodige klærne. Faren ringte neste dag til Jæren lensmannskontor på Bryne og fortalte at sønnen ønsket å forklare seg for politiet.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

Ifølge tiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, skal 18-åringen ha slått Sunniva Ødegård i hodet flere ganger med en hammer.

13-åringen var da på vei hjem etter å ha besøkt venner. Alt tyder på at hun var et tilfeldig offer, selv om det var et visst kjennskap mellom tiltalte og den drepte.

Prøvde å trekke inn en annen

Drapet skal, ifølge tiltalen, ha skjedd rundt klokka 22.45 søndag 29. juli. Deler av likskjendingen skal ha skjedd flere timer etter selve drapet.

Punktet om falsk anklage handler om at 18-åringen under et avhør 8. august i fjor skal ha sagt til politiet at en annen person var med ham da han forsøkte å fjerne liket. Dette viste seg ikke å stemme.

18-åringen skal samme kveld som drapet skjedde også ha knust vinduet i en inngangsdør i Trekløveren barnehage på Varhaug ved å kaste eller slå en stein eller hammer mot vinduet.

– Vond og vanskelig tid

I en pressemelding skriver familiens bistandsadvokat, Harald Øglænd, at Sunnivas foreldre er kjent med tiltalen.

– Det har vært en vond og vanskelig tid for hele familien. Begge foreldrene har vært sykmeldt i perioder, skriver Øglænd i meldingen.

Han forteller også at de ser frem til at saken skal behandles i retten, samtidig som de ser for seg at det blir en stor belastning å få presentert saken med alle detaljer.