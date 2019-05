Varhaug-tiltalte lette etter et drapsoffer

NRK er kjent med innholdet i politiforklaringene til den tiltalte som bare var 17 år da han ble en drapsmann, natt til mandag 30. juli i fjor.

I flere timer hadde han beveget seg rundt i bygda.

Han forklarer selv at han skal ha jaktet et vilkårlig offer.

Krimteknikerne konkluderte med at Sunniva Ødegård ble utsatt for vold i denne trappa, like ved grusstien hvor hun ble funnet drept. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Da Sunniva Ødegård kom forbi på grusveien i 22.30-tiden, hundre meter fra sitt eget hjem, ble det henne han gikk til angrep på.

De to kjente hverandre sporadisk gjennom andre familiemedlemmer, men selv dette var ikke nok til å stoppe ham fra å drepe den unge jenta.

Behov for flukt

Det er blant annet på bakgrunn av mannens uttalte ønske om å drepe noen vilkårlig – og at han faktisk gjennomførte dette – at påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring under rettssaken som starter i Jæren tingrett onsdag.

Mannen hadde i fjor sommer et eskalerende rusproblem.

Sunniva Ødegård var på feil sted til feil tid da hun ble drept på Varhaug natt til 30. juli i fjor. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Familien prøvde å få ham ut av dette gjennom kontakt med hjelpeapparatet i kommunen, og ved å holde ham under streng kontroll.

Den tiltalte har selv forklart drapet med et behov for flukt. Han hadde et sterkt ønske om å komme seg bort fra kontrollregimet han var underlagt hjemme.

Han var frustrert, og opplevde å ikke bli hørt eller tatt på alvor.

To forvaringer av mindreårige

En drapshandling i seg selv er langt fra nok til å bli dømt til forvaring. For en lovbryter som er under 18 år på gjerningstidspunktet, er terskelen svært høy.

Bare to mindreårige i Norge har så langt passert terskelen; ei jente (15) som drepte en ansatt på en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014, samt en gutt (17) som knivstakk en mann 53 ganger på et nachspiel i Oslo i 2017.

Også i Asker-saken hadde den drapsdømte i forkant uttrykt ønske om å drepe, og dette drapet rammet også helt tilfeldig.

Forvaring av unge lovbrytere Ekspandér faktaboks Forvaring idømmes når fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og det er en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd (straffelovens §40).

Når en person er under 18 år på gjerningstidspunktet kan forvaring bare idømmes hvis det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter» (straffelovens §40).

Bakgrunnen for det strenge vilkåret er blant annet at det kan være vanskelig å motivere så unge lovbrytere til endring når de stemples som farlige. En forvaringsdom vil dessuten kunne bidra til å stigmatisere dem også etter at dommen er ferdig sonet. (NOU 2008:15).

Det regjeringsoppnevnte utvalget som la fram den nevnte NOU-en foreslo opprinnelig at det ikke skulle være noen muligheter for å dømme barn under 18 år til forvaring, men regjeringen ønsket likevel at det skulle være en liten åpning i ekstremtilfellene.

I en høyesterettsdom fra 2017 (sak 290) slås det fast at «det skal tilnærmet aldri brukes forvaringsstraff overfor ungdom under 18 år selv om mesteparten av soningen vil skje etter at domfelte har fylt 18 år».

I den første saken i Norge hvor forvaring i har blitt idømt en person under 18 år (Vollen-saken), mente forsvareren at dommen var i strid med en bestemmelse i FNs barnekonvensjon: «Verken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år». (paragraf 37a)

Etter det NRK kjenner til mener påtalemyndigheten at det er en nærliggende fare for at den drapstiltalte Varhaug-mannen på nytt kan begå en alvorlig straffbar handling. Bakgrunnen for dette er todelt:

At frustrasjon over forhold hjemme resulterte i et helt uforståelig drap på et tilfeldig forbipasserende barn. Gjennomføringsevnen var høy.

De sakkyndiges kontakt med 18-åringen i fengsel har styrket påtalemyndighetens oppfatning av at samfunnet har behov for å vernes mot ham på ubestemt tid.

DNA-treff

Den tiltalte skal ha forgrepet seg seksuelt på Sunniva Ødegård etter drapet.

18-åringen bestrider ikke at det er hans sæd som er funnet på den avdøde, noe politiet har kunnet dokumentere med DNA-prøver.

Han nekter likevel straffskyld når det gjelder tiltalepunktene som handler om likskjending eller subsidiært; seksuell omgang med barn.

Første skoledag etter ferien i fjor ble Sunniva minnet på denne måten på Varhaug ungdomsskule. Foto: Odd Rune Kyllingstad

Politiet har ikke funnet holdepunkter for at seksuelle behov har vært et drapsmotiv i seg selv hos 18-åringen.

Husker detaljer

Den tiltalte har, etter det NRK kjenner til, samarbeidet med politiet i avhør. Han husker godt de fleste detaljene fra drapsnatten, selv om han var påvirket av narkotiske stoffer.

De sakkyndige mener han utvilsomt var tilregnelig og ikke psykotisk da han utførte drapet, men det er Jæren tingrett som skal avgjøre dette.

Advokat Tor Inge Borgersen bekrefter overfor NRK at Sunniva Ødegård, ifølge tiltaltes forklaringer, var et tilfeldig offer.