Tenåringsjenten ble funnet i nærheten av bopelen sin i Møllevegen. Veien ligger mellom et turområde og bebyggelsen i utkanten av Varhaug sentrum i Hå kommune.

Politiet bekreftet til NRK like før pressekonferansen klokken elleve at det er satt i gang full drapsetterforskning.

– Vår hovedhypotese er at vi står overfor et drap, men samtidig vil jeg presisere at vi holder andre muligheter åpne, forteller politiadvokat Herdis Traa.

Se hele pressekonferansen politiet hadde klokka 11 på politihuset i Stavanger. Du trenger javascript for å se video. Se hele pressekonferansen politiet hadde klokka 11 på politihuset i Stavanger.

Politiet vet ikke hva som har skjedd. Men funn på stedet gjør at vi betrakter det som et mistenkelig dødsfall.

Like etter midnatt var politiet på Varhaug i forbindelse med et tyveri. De ble da kontaktet av faren til jenten, som var å lette etter henne. Ettersom hun ikke hadde kommet tilbake fra et besøk hos en venninne.

Funnet nær hjemmet

Familie, venner og politi startet å lete etter 13-åringen. Personen som til slutt fant jenten kjente avdøde. Hun ble funnet nær gåavstand fra boligen der hun bodde.

Politiet har sperret av et større område rundt stedet der 13-åringen ble funnet. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Politiet er i gang med etterforskning, avhør og gjennomfører en rundspørring i området.

Det er sperret av et større område på et par hundre meter, og kriminalteknikere arbeider nå på åstedet.

Innsatsleder i politiet, Torleif Paulsen. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Det er tre krimteknikere her nå. I tillegg til et knippe politifolk som holder oppsyn. I tillegg vil det komme flere folk som skal arbeide med den taktiske etterforskningen og oppsøke adresser på Varhaug, forteller Innsatsleder i politiet, Torleif Paulsen.

Til nå er det ingen mistenkte i saken.

– Vi jobber så hurtig som vi kan. Vi går bredt ut i etterforskningen, forteller politiadvokat Herdis Traa.

–Har dere en teori om hva som kan ha skjedd?

– Vi har hypoteser, men vi har per nå ingen teori.

Det er satt opp et telt på stedet der 13-åringen ble funnet. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Kripos bistår i etterforskningen

Sør-Vest politidistrikt har bedt Kripos om hjelp i den videre etterforskningen. Kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen bekrefter til NRK at de har sendt flere personer til Jæren.

– Vi er på vei til stedet med flere etterforskere som skal bistå med taktisk og teknisk bistand, forteller Dahl Nilssen.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Operasjonsleder i politiet, Victor Jensen, opplyser til NRK at de pårørende er varslet.

Ønsker tips fra publikum

Politiet ønsker tips fra publikum som kan ha sett eller hørt noe i løpet av natten. Det er opprettet en tipstelefon med nummer 51899427.

– Vi har fått inn noen tips allerede, men vi er svært interessert i tips fra publikum, forteller Paulsen.

De ønsker observasjoner som er gjort i tidsrommet 23.00 søndag kveld til 03.00 natt til mandag.

