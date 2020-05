Philip Manshaus (22) er tiltalt for drapet på sin stesøster og terroren mot Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august i 2019. Torsdag starter rettssaken.

Kort tid etter drapet og terroren ble det bestemt at et ekspertutvalg skulle evaluere politiet i Oslo og PST.

DREPTE SIN STESØSTER: Da politiet senere samme kveld undersøkte boligen til den siktede, fant de hans 17 år gamle stesøster død. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Elisabeth Hagen er bistandsadvokaten til den drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansens mor. Hagen mener rapporten kunne spilt en viktig rolle i tingretten.

– Jeg anser det som svært uheldig at ikke den rapporten foreligger når saken blir behandlet nå i mai.

Hun mener rapporten hadde bidratt til å belyse alle sider av saken på en bredest mulig måte.

John Christian Elden er enig. Han er bistandsadvokaten til Al-Noor-moskeen.

– Det er uheldig at rapporten ikke er kommet ennå, da den åpenbart kunne kastet bedre lys over saken, skriver Elden i e-post til NRK.

Elden mener rapporten også kunne vært nyttig ved beregningen av oppreisningserstatning til ofrene.

Manshaus' advokat Unni Fries mener rapporten ikke betyr noe for rettssaken.

Skal evaluere politiet

Håndtering av tips om Manshaus, trusselvurdering og operativ innsats skal granskes av ekspertutvalget.

Blant annet brukte politiet 15 minutter på å ryke ut til angrepet på moskéen, selv om det bare var seks kilometer unna, ifølge Aftenposten.

Arbeidet med rapporten skulle ta seks måneder og være ferdig 19. mai mens rettssaken fortsatt pågikk.

I slutten av april ble det kjent at rapporten er utsatt.

Koronautsatt rapport

Anja Dalgaard-Nielsen er leder for ekspertutvalget. Til daglig er hun leder for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark. Hun sier koronapandemien har påvirket arbeidet.

– Tempoet har vært redusert på grunn koronatiltakene i Norge og Danmark.

UTSATT: Granskingsrapporten av politiet og PST er ventet klar 29. juni, sier ekstremismeforsker Jacob Ravndal. Foto: Margrete Konstad / NRK

Ekstremismeforsker ved Universitetet i Oslo Jacob Ravndal sitter også i utvalget. Han sier rapporten blir ferdig til sommeren.

– Arbeidet pågår, og deadline for levering av vår rapport er utsatt til slutten av juni grunnet koronasituasjonen. Inntil da kommenterer vi ikke arbeidet.

Vil ikke kommentere

I den årlige trusselvurderingen fra PST kom det for første gang frem at de sidestiller trusselen fra høyreekstreme og ekstremistiske islamister. Og at trusselen fra høyreekstreme først og fremst er fra enkeltpersoner.

PST fikk tips om Manshaus ett år før terrorangrepet. Tipset ble videresendt til politiet i Oslo. De kvitterte det ut raskt.

PST sier til NRK de ikke ønsker å kommentere før rapporten er ferdig.

John Christian Elden velger å være ordknapp om PSTs tipshåndtering.

– Jeg skal avvente med å gi karakter til PSTs oppfølging av tips til vi har hørt nærmere om det i retten.

Men bistandsadvokat Hagen sier PSTs håndtering av Manshaus-tipset i 2018 kan ha vært en feilvurdering.

Vil legge saken bak seg

Terrorangrepet mot moskeen i Bærum ble stanset av Mohammed Rafiq og Mohammed Iqbal da de overmannet den tiltalte. Ingen fra moskeen ble skadet selv om Manshaus avfyrte flere skudd i basketaket.

VIL VEKKE FØLELSER: Waheed Ahmed, kommunikasjonsansvarlig i Al-Noor Islamic Centre, sier de vil være til stede for våre medlemmer med tanke på deres følelser og reaksjoner. Foto: Tore Linvollen / NRK

Kommunikasjonsansvarlig Waheed Ahmed i Al-Noor Islamic Centre sier de ser frem til å bli ferdige med rettssaken.

– Vi er veldig glade for at rettssaken kommer opp nå og at det ikke har tatt for lang tid. Nå får vi avklart ting og lagt det bak oss.

Ahmed sier de er forberedt på at rettssaken vil vekke følelser og reaksjoner blant medlemmene. Kommunen har også tilbudt hjelp.

– Vi er i dialog med Bærum kommune om blant annet psykologhjelp.

KULEHULL: Synlige spor fra terrorangrepet på en vegg i Al-Noor Islamic Centre. Foto: Tore Linvollen / NRK

Philip Manshaus har erkjent handlingene, men ikke straffskyld. Han har påberopt seg nødrett.

Rundt 30 personer skal vitne i saken. Den skal gå i Asker og Bærum tingrett fra 7. til 26. mai.