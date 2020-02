Manshaus tiltalt for drap og terror

Manshaus' forsvarer, Unni Fries, mener det ikke er noen overraskelser i tiltalen.

– Vi skal nå se nærmere på dette og jobbe frem mot rettssaken, sier Fries.

Hun har foreløpig ikke snakket med sin klient, men hun tviler på at han har noen kommentar til tiltalen.

Rettssaken mot Manshaus er allerede forhåndsberammet i Asker og Bærum tingrett fra 7. til 26. mai.

Forvaring vurderes

Philip Manshaus risikerer inntil 21 år i fengsel. Men Statsadvokaten vurderer også å be om forvaringsdom.

– Det bygger på alvorligheten av handlingene og de konklusjoner som de sakkyndige har kommet frem til i sin rapport, sier statsadvokat Johan Øverberg.

Hvor lang forvaringsstraff det kan være snakk om, vil Øverberg foreløpig ikke svare på.

– Det er noe vi må komme tilbake til under hovedforhandlingene.

Forsvareren til Manshaus, Unni Fries, vil foreløpig ikke kommentere at Statsadvokaten vurderer forvaring.

DREPT: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept av halvbroren sin. Foto: Privat

22-åringen har erkjent at han skjøt og drepte sin stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, i deres felles hjem på Eiksmarka.

Hun ble skutt fire ganger med en salongrifle og døde av skadene etter kort tid, ifølge tiltalen.

Deretter satte han seg i bilen og kjørte til Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum i august i fjor.

Ifølge tiltalen var han bevæpnet med to våpen. Ved moskéen skjøt han fire skudd med en rifle mot en glassdør.

Deretter gikk han inn i bønnerommet hvor han rettet våpenet mot tre personer. Her ble han overmannet av to eldre menn som var i bygningen.

I basketaket avfyrte han to skudd med et haglgevær. Ingen ble truffet.

Ville skremme muslimer

22-åringen nekter imidlertid straffskyld. Ifølge politiet ville Manshaus skremme muslimer i Norge ved å angripe moskéen. En talsmann for Al-Noor har sagt til NRK at langt færre kommer til moskéen etter angrepet.

Manshaus har i flere fengslingsmøter vist at han er høyreekstrem.

Kort tid før moské-angrepet, skrev en internettbruker med samme navn som 22-åringen en kort melding i et nettforum. Her stod det at han følte seg «utvalgt» av mannen bak New Zealand-terroren i mars i fjor.

Politi ved Al-Noor Islamic Centre i Bærum i august i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Strafferettslig tilregnelig

I desember ble det kjent at de sakkyndige mener han var tilregnelig da han drepte stesøsteren. Dermed kan han dømmes til fengselsstraff eller forvaring.

22-åringen mener drapet på stesøsteren var nødvendig før en fremtidig rasekrig. Det kommer frem i den 71 sider lange psykiatrirapporten som VG har fått tilgang til. Manshaus skal også ha gitt uttrykk for at han var skuffet over at han ikke klarte å ta livet av flere, ifølge Nettavisen.

Ifølge VG mener de rettssakkyndige det er fare for fremtidige voldshandlinger, om Manshaus ikke gir slipp på sine tanker om en fremtidig rasekrig.