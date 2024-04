– Vi kan bekrefte at innstilling i Lørenskogssaken er oversendt Oslo statsadvokatembeter. Ut over dette har vi ikke anledning til å kommentere vår innstilling da dette nå ligger hos statsadvokaten til vurdering, sier påtaleleder i Øst politidistrikt, Vibeke Schøyen.

I oktober er det seks år siden et av norgeshistoriens største drapsmysterier, da Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst.

Søndag 28. april er det fire år siden Tom Hagen ble pågrepet på Lørenskog.

Han er fremdeles siktet for å ha drept sin kone, noe han nekter for.

SIKTET: Ektemannen Tom Hagen mener han er helt uskyldig. Her er han fotografert på vei fra sin arbeidsplass på Lørenskog i april 2021. Foto: Cornelius Pop / NTB

Schøyen legger til at politiet ikke har mer å kommentere utover bekreftelsen av innstillingen.

– Dette ligger nå hos statsadvokaten til vurdering. Vi kan av samme grunn heller ikke stille til intervju i saken, sier Schøyen.

– Forventer henleggelse

Hagens forsvarer, Svein Holden, forteller til NRK at han er tilfreds med at politiet nå har sendt en innstilling til statsadvokaten.

– Vi forventer naturligvis at resultatet blir at saken mot Hagen henlegges, sier Holden til kanalen.

FORSVARER: Advokat Svein Holden har hele veien vært klar på at han mener bevisene mot Tom Hagen (73) er svake. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat, Gard A. Lier, sier til TV 2 at han ikke har blitt informert om at politiet har oversendt sin innstilling til statsadvokaten.

– Jeg har ikke fått tilsendt noe oppdatert dokumentliste og vet ikke hva den innstillingen går på. Det er heller ikke vanlig at vi som advokater får innsyn i disse innstillingene, sier Lier.

Savnet siden 2018

Anne-Elisabeth Hagen ble bortført fra sitt hjem på Lørenskog den 31. oktober 2018. Hun skal ha forsvunnet en gang i tidsrommet 09:15–13:30 og er ikke sett siden.

Til tross for omfattende medieoppmerksomhet og langvarig politietterforskning har Hagen fortsatt ikke kommet til rette.

Politiet mener den 68 år gamle kvinnen ble drept før hun ble fraktet bort fra huset i Lørenskog.

Den 28. april 2020 ble ektemannen Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona.

EKTEPAR: Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen var gift da sistnevnte forsvant. Foto: PRIVAT

Tom Hagen, som er en av Norges rikeste personer, fant et trusselbrev i ekteparets hjem den dagen ektefellen ble meldt savnet.

Avsenderen påsto at Anne-Elisabeth Hagen var bortført, og at hun kun ville komme til rette om familien betalte kidnapperne 9 millioner euro i løsepenger.

Brevet er sjekket for DNA, fingeravtrykk, trykk, papir, konvolutt, printer, lingvistikk

Saken ble ikke kjent for offentligheten før i januar 2019, ti uker etter bortføringen.

Etterforskning

På en pressekonferanse i august 2019 opplyste Hagen-familiens advokat at motparten hadde tatt kontakt 8. juli og at familien fremdeles hadde tro på at hun var i live.

Den resultatløse etterforskningen og mangelen på respons fra de påståtte kidnapperne, førte i juni 2019 til at politiet heretter anså saken for en drapssak.

Politiet har ikke endret sin hovedhypotese om at hun har blitt drept, og i januar 2020 ble saken tatt med i Kripos' statistikk over uløste drapssaker.

I september 2022 ble det kjent at politiet i mai hadde siktet en tidligere straffedømt mann i 30-årene for medvirkning til drap.

I tillegg til Hagen er tre andre menn siktet i saken. Alle nekter straffskyld.

NRK har vært i kontakt med Marius Dietrichson, forsvareren til en av de som er siktet for medvirking. Han sier at han ikke kjenner til innholdet i innstillingen.