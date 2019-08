PST fikk tips om terrorsiktet

– PST mottok et tips om siktede for cirka ett år siden. Det ble på bakgrunn av tipset samarbeidet mellom PST og politiet uten å finne grunnlag for å følge opp tipset nærmere, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse mandag

– Tipset var nokså vagt og gikk ikke i retning av forestående terrorplanlegging, sier Sjøvold.

Sjøvold sier at han ikke vet om politiet snakket med Manshaus etter tipset, men at han i dag har forsikret seg om at det ble foretatt en god vurdering av tipset.

– Vi må komme tilbake til hvordan det ble fulgt opp, men jeg klart at det er et relevant spørsmål, sier Sjøvold.

PST-sjefen viser til de mottar mange slike tips. Sjøvold startet pressekonferansen med å si at PST som tjeneste er dypt berørt av denne saken.

– En sikkerhetstjenestes natur er å prøve å avverge mest mulig av slike handlinger, i den grad det er mulig, sa han.

Skjerpet trusselvurdering

Sjøvold sier at PST ser det han kaller en negativ utvikling i høyreekstreme miljøer. Han peker på tre grunner til utviklingen:

Internasjonalt har det vært gjennomført flere høyreekstreme terrorangrep.

Det er i ferd med å utvikle seg en felles propagandaplattform, som PST ikke tidligere har sett. Sjøvold viser blant annet til manifester og angrepsvideoer.

Det er flere høyreekstreme som har sympatisører i Norge. De forherliger de aksjoner som er gjennomført og PST har registrert oppfordringer til å gjennomføre lignede aksjoner.

– Disse utviklingstrekkene gjorde at PST i sommer skjerpet vår vurdering av truslene fra høyreekstreme, sier Sjøvold.

Ny terrortrusselskala

Til tross for uttalelsene om høyreekstreme vil PST ikke heve trusselnivået i Norge. Det ligger dermed fast på «moderat», som er det tredje av fem trusselnivåer.

PST innførte i mai i år en ny terrortrusselskala. Den ar til hensikt å formidle PSTs vurdering av den generelle terrortrusselen mot Norge.

Skalaen har fem nivåer, fra «Ingen kjent terrortrussel» til «Ekstraordinær trusselsituasjon».

PSTs trusselnivåer Nivå Begrep Kort forklaring 5 EKSTRAORDINÆR trusselsituasjon Det er gjennomført en terroraksjon, eller foreligger en uavklart trussel i Norge. 4 HØY terrortrussel Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. 3 MODERAT terrortrussel En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. 2 LAV terrortrussel Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene. 1 INGEN kjent terrortrussel Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge.

Kommer etter angrep lørdag

PST holdt pressekonferansen i etterkant av angrepet mot en moske i Bærum lørdag, et angrep som politiet nå etterforsker som et forsøk på terror.

Den siktede i saken ble mandag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Da han kom til retten var 21-åringen tydelig forslått i ansiktet etter at han ble overmannet av to sivilpersoner inne i moskeen lørdag.

Ifølge opplysninger fra flere personer og i innlegg på nettet har 21-åringen flere ganger gitt uttrykk for høyreekstreme oppfatninger.