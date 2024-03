Onsdag og torsdag var det satt av tid til at Zaniar Matapour skulle forklare seg i rettssaken mot ham.

– Jeg vil ikke forklare meg eller svare på spørsmål, svarer han når dommeren spør om han ønsker å avgi forklaring.

Hans forsvarer, Marius Dietrichson, har tidligere sagt at Matapour ikke kom til å forklare seg.

Sturla Henriksbø, en av aktorene i saken, sier at han likevel ønsker å stille Matapour flere spørsmål.

Forsvarer Marius Dietrichson (til venstre) og aktor Sturla Henriksbø (til høyre) i rettssal 250 i Oslo tingrett. Foto: Heiko Junge / NTB

Stilte flere spørsmål

– Spørsmålene vil dreie seg om flere temaer, sier Henriksbø.

Han understreker at Matapour selv bestemmer om han vil svare på spørsmålene eller ikke.

– Jeg har begynt med å spørre vitnene om hvordan livene deres var før natt til 25. juni. Jeg har lyst til å gi deg muligheten til å fortelle hvordan livet ditt var?, spør Henriksbø.

– Jeg har tydelig sagt at jeg ikke kommer til å svare på noen spørsmål, gjentar Matapour.

Fakta om terrorangrepet mot pride i Oslo Ekspander/minimer faktaboks * Natt til lørdag 25. juni 2022 ble det løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populær blant skeive, i Oslo. * To personer ble drept, og ni personer ble truffet av skudd. Over 20 personer ble lettere skadd i kaoset som fulgte. * 44 år gamle Zaniar Matapour ble overmannet av vitner på stedet før han rakk å ta livet av flere, og han ble pågrepet av politiet på stedet. * Over 260 personer har status som fornærmet i saken. * I november i fjor ble Matapour tiltalt for grov terrorhandling. 44-åringen nekter straffskyld. Fire andre er siktet i saken. * Rettssaken mot den terrortiltalte mannen skal gå fra 12. mars til 16. mai i år. Kilde: NTB

Henriksbø spør også om Matapours helse, hva som skjedde natt til 25. juni og om at rettssaken går under ramadan, som Matapour selv tok opp første rettsdag forrige uke.

Matapour noterer litt i en notatblokk etter noen av spørsmålene, men svarer ikke. Han veksler mellom å se ned og fremfor seg, og frem mot aktoratet.

Aktor spør videre om han mener skuddene mot London og Per på Hjørnet var en riktig handling, om tro er viktig for ham og hva IS betyr for ham.

Matapour svarer ikke.

Spilte av video fra det første avhøret

Tre korte videoer, alle fra det første – og eneste – avhøret av Matapour, spilles av i retten.

I videoen gir Matapour uttrykk for at han ikke ønsker å la seg avhøre så lenge avhøret blir filmet. Han ber også om at politibetjenten skriver av avhøret, fremfor å filme det.

– Du trenger ikke video for å skrive. Du trenger ikke ta opp lyd for å skrive, sier Matapour i videoen.

Hans daværende forsvarer, Christian Elden, sier fra sidelinjen at videoopptaket er for Matapours rettssikkerhet.

– Jeg har opplevd veldig mye urett fra dem, sier Matapour til Elden, og gir videre uttrykk for stor mistro til politiet.

I videoen sier politibetjenten at Matapour vil være tjent med å la seg avhøre, men han står fast på beslutningen.

I den andre videoen, etter en kort pause i avhøret, sier Matapour bestemt at han ikke ønsker å la seg avhøre.

I retten spør aktor Henriksbø Matapour om han ønsker å utdype at han mener han har opplevd mye urett fra politiet. Matapour svarer ikke.

