Ble skutt i skulderen – fikk øyekontakt med gjerningsmannen i tingretten

Han er lettet over å være ferdig.

Markus Kvarving og samboeren er på vei ut av rettssal 250. Han var onsdag en av flere fornærmede som forklarte seg i Oslo tingrett i saken mot Zaniar Matapour.

Matapour er tiltalt for å ha skutt 11, drept to, og skadet enda flere i et terrorangrep 25. juni 2022.

Selv ble Kvarving truffet i skulderen da han brukte seg selv som skjold, og beskyttet en kvinne utenfor London pub 25. juni 2022.

Kvarving etter å ha vitnet mot Zaniar Matapour onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Mens han vitnet, søkte han øyekontakt med gjerningsmannen.

– Det er viktig for meg å få sett han i øynene, og det klarte jeg jo en gang, forklarer Kvarving til NRK.

– Hvordan virket han?

– Han virker stakkarslig. Han ser ikke mye på oss som sitter i vitneboksen, men sitter mest og kikker ned, og det ser ut som han ikke tør å stå opp for det han prøvde å skape frykt om når han gjorde det angrepet.

– Virket stakkarslig

I retten fortalte Kvarving om hvordan han har blitt mer sliten, og slitt med søvn i kjølvannet av angrepet.

Han liker ikke store folkemengder, og trenger kontroll på omgivelsene han er i. Han har sjeldent tatt navnet til gjerningsmannen i sin munn, forklarte han også.

– Det skal bli godt når rettssaken blir ferdig. Så er det neste at han får dommen sin, og så skal jeg se fremover etter det, sier Kvarving.

– Det er stort sett bare trivelige folk her, unntatt ett enkelttilfelle, sier han og sikter til Matapour.

Kvarving var en av fem fornærmede som forklarte seg onsdag.

Zaniar Matapour har med få unntak sett ned i en bunke med etterforskingsdokumenter, eller notert meldinger på post-it-lapper til en av forsvarerne sine, mens retten har hørt vitneforklaringene deres.

Zaniar Matapour i retten tirsdag. Foto: Torstein Georg Bøe / Torstein Georg Bøe

Da han ble ført inn igjen etter lunsjpausen i retten, kikket han rundt seg på radene med fornærmede som sitter rundt ham i rettsalen. Deretter stirret han ned i bordet igjen.

– For meg er det uforklarlig

Med unntak av tirsdag morgen, da han avbrøt dommeren for å spørre om hvorfor rettssaken skal pågå under ramadan, har Matapour forholdt seg taus.

Matapour reagerer på at rettssaken holdes under Ramadan Du trenger javascript for å se video.

Det er knyttet usikkerhet til om Matapour vil forklare seg i retten, og han har søkt om å slippe å være til stede underveis i vitneforklaringene.

Også dette fikk Kvarving spørsmål om av aktor, da han satt i vitneboksen.

– Når han skal ta på seg den «jobben» med å skape frykt, må han stå i konsekvensene av det.

– Jeg gleder meg til å gå ut av dette rommet her, og fortsette med dagen. Han kan ikke det.

Espen Aleksander Evjenth forklarte seg om hva han opplevde etter 25. juni. Foto: Lise Åserud / NTB

Foruten Kvarving forklarte Espen Aleksander Evjenth seg i tingretten i dag. Han ble skutt i hodet da han sto på dansegulvet på London pub.

Også Evjenth fikk spørsmål om hva han tenkte om at tiltalte ikke vil gi noen forklaring.

– Jeg skulle gjerne hatt beskjed om hva det var han ønska å oppnå og hvorfor han har gjort det her. For meg er det uforklarlig. Jeg skjønner ikke at det er mulig å handle på en sånn måte, å sitte her og være uberørt. Det gir meg noen spørsmål, det gjør det. Jeg skulle gjerne ha visst.

Evjenth sier samtidig han skjønner hva motivasjonen til tiltalte har vært.

– Det hadde vært greit om man klarte å stå for det og.

Marius Kulberg, som satt på Per på hjørnet da han ble skutt i låret, uttalte i vitneboksen at han mener det er viktig at sannheten kommer fram.

– Det er viktig at han får den strengeste straffen. Det er utilgivelig, det som har skjedd.

Rettssaken skal vare til 16. mai. De første ukene er det satt av mye tid til vitneforklaringer fra de som ble skutt, og de som var på London pub og Per på hjørnet da angrepet fant sted i fjor.

Fire andre som er siktet for angrepet, er fortsatt under etterforsking.