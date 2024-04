MDG-Lan må forklare seg om kollektiv-kaos i Oslo

– Vi ber om at vi må ha en gjennomgang av den kaotiske bussdrifta som var i vinter. Vi vil vite hva som var foranledninga til at det ble som det ble, sier Mari Rise Knutsen (R).

– Det er på sin plass at de som har fatta beslutningene tilbake i tid blir stilt til ansvar for dem, sier Frps Ingeborg Bjørnevik.

Politikerne fra hver sin «ytterfløy» samles i kravet om å stille de rødgrønne til ansvar for busskaoset i Oslo.

MDG-byråder må svare

Sammen med uavhengig representant Lars Petter Solås kaller de to tidligere MDG-byråder inn på teppet:

Sirin Stav, som nå leder samferdselsutvalget. Og Lan Marie Berg.

– Det var MDG som hadde samferdselsbyråden da grunnlaget for busskaoset ble lagt, sier Knutsen.

Ingeborg Bjørnevik (Frp) og Mari Rise Knutsen (Rødt) i har nå formelt bedt om en høring der de rødgrønne må svare om busskaos. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Blant annet ble tre av avtalene om bussdrift i Oslo inngått på Sirin Stavs vakt.

De to andre ble inngått da Lan Marie Berg var byråd.

Da ble det også kjøpt inn en rekke elektriske busser. Flere av dem ble i januar kjøpt av Avinor, fordi de ikke har lang nok rekkevidde til å kjøre i byen.

Rødt, Frp og Solås ber om en heldagshøring der Stav og Berg er blant de som må svare på avgjørelsene som er tatt rundt buss, kollektivtrafikk og elektrifisering.

Kravet om høring ble sendt på fredag.

Disse vil de invitere til høringa Ekspander/minimer faktaboks Byråd for miljø og samferdsel Marit Vea (V)

Etatsdirektør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven

Tidlidere byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG)

Tidligere byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG)

Ruters konsernsjef Bernt Reitan Jenssen

Roland Berger Strategy Consultants (som lagde rapport om elektrifisering av Oslos busser)

Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien og styreleder Unibuss

Tidligere direktør Unibuss, Øystein Svendsen

Nåværende direktør i Unibuss, Atle Rønning

Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Oslo og omegn bussforening (Fellesforbundets bussarbeiderforening)

Høyre-støtte

Og de får støtte fra Høyre.

– Ja, jeg mener det er helt naturlig at Sirin Stav og Lan Marie Berg er nødt til å svare på spørsmål om ting som ble bestemt under deres tid som byråder i Oslo, sier Mehmet Kaan Inan.

Han er Høyres talsperson for samferdsel i Oslo.

Dermed er det flertall for å kalle de avgåtte MDG-byrådene inn på teppet i høringa.

Forrige uke gikk MDG-Stav sammen med Ap og SV og krevde at dagens byråd Marit Vea (V) må svare for busskaoset.

Hun må i morgen legge fram Ruters kriseplaner på et ekstraordinært møte.

Nå blir altså de rødgrønne selv kalt inn for å svare.

– Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne må ta en runde med seg selv på hvorfor ting gikk som de gikk, istedenfor å skylde på alle andre, sier Inan.

Provoserer både røde og blå

For: utspillet fra Ap, SV og MDG forrige uke har provosert i andre partier.

– Jeg syns jo det er veldig spesielt og underlig av Ap, SV og MDG at de retter all skyts mot de som styrer byen nå. Det var de som ledet byen når disse bussene ble kjøpt og kontraktene ble inngått, sier Høyres Inan.

Mehmet Kaan Inan er ikke nådige med de rødgrønne etter vinterens busskaos. Foto: Tom Balgaard/NRK

Frp og Rødt er helt enige med Høyre om dette.

– Ja, jeg vil gå så langt som å si at det er en ansvarsfraskrivelse som det er lenge siden vi har sett i Oslo-politikken, sier Frps Bjørnevik.

Også Rødts Knutsen ble provosert over de rødgrønnes utspill.

– For det er faktisk de som gjorde seg litt høye og mørke i forrige uke som satt med ansvaret når disse anbudene og avtalene ble inngått, sier hun.

MDGs Sirin Stav sier det viktigste er å unngå at busskaoset gjentar seg,

– Ruter mener at de ikke har fått det de har bestilt, og Unibuss-sjefen har gått av. Jeg er glad for at det jobbes med en ekstern evaluering, og møter selvfølgelig i en høring dersom det blir aktuelt.

Også Berg har tidligere sagt at hun vil stille i høring hvis hun blir innkalt.

Sirin Stav (MDG) leder samferdselsutvalget. Men nå må hun trolig selv stille i høring der i løpet av våren. Foto: Bård Nafstad / n14859

Elektrifiserte mot råd

Frp er særlig opptatt av elektrifiseringa. De rødgrønne styrte da det ble bestemt at Oslo skulle bytte ut alle busser med el-busser raskere enn planlagt.

– Vi er interessert i å få svar på hvordan de kunne ha ignorert faglige råd da de gikk for det, sier partiets Bjørnevik.

For i februar avslørte Teknisk Ukeblad at Ruter på forhånd ble advart mot å elektrifisere alt på én gang, i stedet for gradvis.

Men: flere partier i bystyret støtta elektrifisering. For eksempel Rødt. De er mindre opptatt av at bussene er elektriske, og mer opptatt av hvilke krav som er stilt til dem.

– Det er mye som kan fikses med de elektriske bussene vi har også, men hvor anbudsregimet er så detaljert og så strengt at det faktisk ikke er lov å legge på kjetting, for eksempel, påpeker Knutsen.

Overraska over vinterkaos

Stav fastholder på sin side at det var rett å elektrifisere.

– Det har vært helt riktig å satse på utslippsfrie busser, som gir mindre støy og renere byluft, sier hun.

Stav påpeker at det var flertall i bystyret for målet om utslippsfrie busser før 2028.

– Det er Ruter selv som har valgt å rulle ut elbusser i dagens tempo. Ruter har gradvis faset inn elbussene fra 2018 for å høste erfaringer, sier Stav, og legger til:

– Jeg er derfor overraska over situasjonen vi har sett i vinter.

Vil ha høring raskt

Én ting er høringspartiene og Høyre uenige om:

Høyre vil helst vente på den eksterne evalueringa som er bestilt. Den må komme før neste vintersesong. Men når, det vet ingen.

Representantene fra Rødt og Frp frykter den ikke kommer før etter sommeren. Det er for seint, mener de.

– Vi vil være bedre rusta for neste vinter, rett og slett. Og ikke gå på samme smellen én gang til. Derfor mener vi at høringa må komme så fort som mulig nå, sier Rødts Knutsen.

Ingeborg Bjørnevik (til høyre) i Frp og Rødts Mari Knutsen mener det må komme løsninger i god tid før neste vinter. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Frps Bjørnevik mener det også handler om beredskap. For eksempel om man trenger flere dieselbusser for sikkerhets skyld.

– For det er jo helt uholdbart at vi i Oslo, som en hovedstad, ikke klarer å få et kollektivsystem som fungerer på vinterstid, sier hun.

De ber derfor om at høringa blir før sommeren.

Høyre sier at de fortsatt mener det er best å vente til evalueringa kommer. Men om høringa skjer før det, så støtter de fortsatt at Lan Marie Berg og Sirin Stav kalles inn.

Bystyrets regler sier at tre representanter er nok til å kreve en høring i et utvalg.