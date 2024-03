– Det som en gang var normalt ... Jeg greier ikke å utdype det lenger, sier Bjarne Finsrud.

Han var den aller første som hev seg over Zaniar Matapour 25. juni for to år siden.

Tirsdag møtte han i Oslo tingrett for å vitne mot den terrortiltalte.

Bjarne Finsrud få minutter før han vitnet i rettssaken mot Zaniar Matapour. Foto: Heiko Junge / NTB

Kort tid etter at Finsrud taklet Matapour, kom også Ingrid Rasten, sammen med flere andre, løpende til.

Til slutt får de løs pistolen fra grepet til gjerningsmannen. Rasten følger pistolen med blikket.

Når Rasten snur seg tilbake mot Matapour, sier hun det ser ut som at han blir kvalt.

– Jeg ville ikke at han skulle dø der, jeg vil at han skal ta ansvar for det han har gjort. Jeg ville heller ikke at de andre skal ta livet hans, forklarer hun.

Så henvender Rasten seg direkte til Matapour:

– Jeg gjorde ikke dette for å redde deg, men for å redde de andre.

Fakta om terrorangrepet mot pride i Oslo Ekspander/minimer faktaboks * Natt til lørdag 25. juni 2022 ble det løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populær blant skeive, i Oslo. * To personer ble drept, og ni personer ble truffet av skudd. Over 20 personer ble lettere skadd i kaoset som fulgte. * 44 år gamle Zaniar Matapour ble overmannet av vitner på stedet før han rakk å ta livet av flere, og han ble pågrepet av politiet på stedet. * Over 260 personer har status som fornærmet i saken. * I november i fjor ble Matapour tiltalt for grov terrorhandling. 44-åringen nekter straffskyld. Fire andre er siktet i saken. * Rettssaken mot den terrortiltalte mannen skal gå fra 12. mars til 16. mai i år. Kilde: NTB

100 skudd i magasinet

I dag er det én uke siden rettssaken mot Zaniar Matapour begynte. I retten har flere vitner fortalt om terrornatten og om usynlige sår som tar tid å lege.

Matapour er tiltalt for å ha skutt 11, drept to, og skadet enda flere i terrorangrepet 25. juni 2022.

Det var omtrent 500 personer i området rundt London Pub og Per på Hjørnet. Matapour hadde omtrent 100 skudd i magasinet på våpenet.

Hadde det ikke vært for innsatsen fra de sivile, hadde Matapour trolig tatt enda flere liv, slo 25. juni-utvalget fast i fjor.

Så dødsangst i ansiktene rundt

12. februar mottok Bjarne Finsrud medaljen for edel dåd i gull.

Når han forteller om terrorkvelden, sier han at han så dødsangsten i blikket til dem som satt rundt seg.

– Det skjer ganske mye på relativt kort tid.

Bjarne Finsrud mottok medaljen for edel dåd i gull 12. februar. Her med fiskeriminister Cecilie Myrseth, som delte ut medaljen. Foto: Annika Byrde / NTB

I retten spiller aktor Aud Kinsarvik Gravås av en video som viser øyeblikket da Bjarne Finsrud løp inn i Matapour. Gravås spør hva Finsrud husker av det han ser.

– Jeg husker at jeg et øyeblikk tolket det som at han skulle lade om, svarer Finsrud, og fortsetter:

– Jeg husker at jeg var bekymret for samboeren min, som stod like ved.

Overvåkningsbilder viser sekundene Zaniar Matapour ble overmannet av sivile natt til 25. juni 2022. Du trenger javascript for å se video. Overvåkningsbilder viser sekundene Zaniar Matapour ble overmannet av sivile natt til 25. juni 2022.

Når han ser videoen på nytt nå, sier Finsrud at han blir livredd.

– Livredd for at det kunne gått veldig mye verre.

Aktor lurer på hvilke tanker han har gjort seg i ettertid.

– Hvis vi ikke hadde gjort noe, så kunne det gått flere liv. Heldigvis var det flere med meg som hadde den samme tanken, sier Finsrud.

Vred pistolen vekk

En av de andre som også har mottatt medalje for edel dåd er Mats Riskild Aasberg. Også han fortalte om sin opplevelse fra vitneboksen i rettssal 250 tirsdag.

Aasberg var i Oslo for å delta på festivalen Tons of Rock. Utover kvelden drar han til utestedet Eilefs, som ligger en gate unna London Pub og Per på Hjørnet.

Han stod utenfor utestedet da han hørte flere skudd.

– Så ser jeg en fyr i gul T-skjorte løpe forbi meg, med flere folk etter seg.

Mats Riskild Aasberg forklarte seg tirsdag i rettssal 250 i Oslo tinghus. Foto: Heiko Junge / NTB

Aasberg løper etter og tar dem igjen når Matapour ligger på bakken, med to personer over seg.

– Så er det noen som roper «ta pistolen», og først da skjønte jeg han hadde våpen, forklarer han.

Aasberg forklarer videre detaljert om hvordan han forsøkte å tvinge pistolen ut av hendene til Matapour.

– Og plutselig slapp han. Jeg sprang et par meter unna og følte på en veldig lykkerus over at jeg hadde klart det. Jeg var drit fornøyd, rett og slett, forteller han.

Aasberg sier han har hatt det ganske greit etter hendelsen, og at han var utrolig heldig som ikke var til stede da folk ble skutt.

Terroren endret livet

Bjarne Finsrud tenker mye på hva som kunne ha skjedd den kvelden. I retten forklarer han at han får flashbacks.

– Det fyller hodet med så mye rart, at du nesten lever litt i en fantasi, sier han.

Finsrud beskriver også at han har slitt med søvnen etter skytingen – noe som går igjen hos flere av de fornærmede.

Finsrud sliter også med mareritt.

– Jeg drømmer om ulike skyteepisoder. Jeg har drømt at det har kommet folk kjørende hjem og skutt utover huset, for eksempel, sier han fra vitneboksen.

Finsrud har ikke vært tilbake i Oslo for å feire pride. Han føler seg utrygg i store folkeansamlinger.

– Jeg ser mer på ansiktene til folk jeg går forbi. Jeg forsøker å se om det er en snill eller slem person. En blir sliten i hodet av å gå rundt på den måten, sier han.

Også Ingrid Rasten forteller at også hennes liv er annerledes nå.

– Det er vanskelig å sitte foran gjerningsmannen og fortelle at han klarte å oppnå det han ville – å spre frykt. Det har skjedd i mitt liv og det har skjedd i mange andres liv, sier hun.