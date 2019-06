USA snur: Bekrefter at Iran har skutt ned drone

Iranske medier meldte natt til torsdag at en amerikansk drone var blitt skutt ned i Hormozgan-provinsen sør i landet.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA har Den iranske revolusjonsgarden identifisert dronen som en RQ-4 Global Hawk. Dronetypen brukes vanligvis til overvåkning.

Kaptein Bill Urban, en talsmann for det amerikanske forsvaret, ville først ikke kommentere opplysningene. På spørsmål fra nyhetsbyrået AP avviste han samtidig at USA hadde et fartøy i området.

Like før klokken halv ni, norsk tid, torsdag, bekrefter imidlertid amerikanske myndigheter at en amerikansk drone er skutt ned av iransk luftforsvar.

Kilden, som snakker med Reuters anonymt, sier imidlertid at dronen ble skutt ned over Hormuzstredet, som – i motsetning til Hormozgan-provinsen – er internasjonalt luftrom.

Reuters skriver også at det er en annen dronetype, en U.S. Navy MQ-4C Triton, som er skutt ned. Dronetypen er svært lik typen Den iranske revolusjonsgarden hevder å ha skutt ned.

Krangler om krigsskip

Meldingene om dronenedskytningen kommer midt oppi den pågående ordkrigen mellom USA og Iran. Forrige uke ble to tankskip, deriblant John Fredriksens «Front Altair», angrepet i Omanbukta.

USAs utenriksminister Mike Pompeo kom raskt på banen og sa at Iran er ansvarlig for angrepene.

Tidligere denne uken ble det kjent at en amerikansk drone skal ha blitt forsøkt skutt ned kort tid før tankskipene begynte å brenne, opplyser amerikanske kilder til CNN. Dronen skal ha observert de to tankskipene i forkant av at de begynte å brenne.

Iran har avvist å stå bak angrepet på de to tankskipene.

– Eskalerende situasjon

Nyhetsbyrået AP skriver at frykten for en åpen konflikt med Iran er stor, 40 år etter den iranske revolusjon.

Magasinet The New Yorker har snakket med Wendy R. Sherman, som var med på å forhandle frem atomavtalen med Iran under tidligere president Barack Obama. Intervjuet ble publisert før de siste meldingene om dronenedskyting.

Sherman legger ikke skjul på at hun er bekymret, og sier det finnes «kompromissløse krefter», både i Iran og USA.

– Det vi ser nå er en eskalerende syklus mellom «hard-hard-liners» i begge land. De spinner hverandre opp en vei som kan lede til en krig som er unødvendig, og som etter min mening kan bli forferdelig ødeleggende, sier Sherman.

Wendy R. Sherman (i rødt), sammen med tidligere utenriksminister John Kerry, avbildet i 2015. De to følger med på en uttalelse tidligere president Barack Obama kom med om atomavtalen med Iran. Foto: POOL / Reuters

– Vi følger med på Iran

President Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra atomavtalen med landet. På dagen ett år etter kunngjorde Iran at de også går bort fra deler av atomavtalen.

Atomavtalen legger sterke begrensninger på Irans atomprogram slik at det ikke skal kunne brukes til å produsere atomvåpen.

Iran firedoblet nylig sin produksjon av såkalt lavt anriket uran, i et forsøk på å presse europeiske land til å inngå en atomavtale med nye vilkår.

Den siste tiden har USA trappet opp sin militære tilstedeværelse i Midtøsten, noe som knyttes til det anstrengte forholdet til Iran.

USAs statsminister Donald Trump nylig at det er for tidlig å gå i nye forhandlinger med Iran.

– Vi følger med på Iran. Vi har mye på gang når det gjelder Iran. Vi er veldig forberedt på Iran. Vi får se hva som skjer. La meg bare si dette, vi er veldig godt forberedt, sa Trump til amerikanske medier tidligere denne uken.