Et farlig spill

Denne gangen er det alvor. Denne gangen er det ikke fire tankskip med mindre skader, men et tankskip herjet av voldsom brann har preget verdens nettsteder og aviser. Røyken strakte seg 40 kilometer i Oman-bukten. En kornete video i sort hvitt som er vanskelig å tolke, men som ser ut til å involvere iranske soldater. Går vi mot en ny krig i Midtøsten?

Hva gjør Trump?

USA under Trump har lagt radikalt om kursen som hans forgjenger Barack Obama hadde satt. Han har gått ut av avtalen som skulle sørge for at Iran ikke kunne skaffe seg atomvåpen. Den var inngått sammen med resten av verdens stormakter, men Trump mente den var dårlig og gikk for et år siden ut av den alene.

HAUK: Sikkerhetsrådgiver John Bolton står for den hardeste linjen mot Iran. Foto: POOL New / Reuters

For et drøyt år siden gjorde også Trump noe annet som kan bli utslagsgivende. Han ansatte ny utenriksminister og sikkerhetsrådgiver. Utenriksminister Mike Pompeo er sammen med sikkerhetsrådgiver John Bolton fiendtlig innstilt til Iran. Bolton har for eksempel ikke gjort noen hemmelighet av at han ønsker regimeendring.

Trump har økt USAs militære tilstedeværelse noe og lovet å slå hardt tilbake dersom amerikanske interesser er truet. USA har innført nye og knallharde sanksjoner. Pompeo har lagt skylden på Iran. Dette peker i retning av konflikt.

Men ingenting er enkelt med Trump. Heller ikke dette. For samtidig har han sendt signaler om at han kan være villig til å forhandle og han har tidligere ment at kriger i fremmede land koster USA for mye. Med det siste angrepet kan han bli tvunget til å velge.

Hva vil Iran?

Iran står også oppe i en uhyre vanskelig situasjon og har på mange måter ryggen mot veggen. Sanksjonene rammer landet hardt. Kan de ikke selge olje, går statskassen fort tom. De har også interne stridigheter der president Hassan Rouhani er under press fra mer konservative krefter.

Rouhani stod bak atomavtalen, men er svekket nå som det ikke gir noen reelle økonomiske resultater. Det mangler ikke på konservative krefter som både ønsker hans fall og som hvert fall i måten de prater på ønsker konflikt med USA.

UNDER PRESS: Irans president Hassan Rouhani er i en vanskelig posisjon. Han møtte Japans statsminister Shinzo Abe i går, men det kom ikke noe fram om mulige forhandlinger. Foto: HANDOUT / Reuters

Det amerikanske presset også på autoriteten løs til han som egentlig sitter med makten i landet, ayatolla Ali Khamenei, landets øverste leder. Han må balansere forskjellige krefter og finne et slags svar. Uten det vil også hans egen posisjon kunne være i fare på litt sikt.

Lang historie med konflikt

Det er ikke første gang USA og Iran støter sammen. Det er heller slik at Obamas Iran-avtale var unntaket i en lang konflikthistorie. USA støttet et kupp i 1953 og da revolusjonen kom 1979 og Irans geistlige tok makten, utpekte USA til hovedfiende. De stormet den amerikanske ambassaden og tok de ansatte som gisler. USA støttet så Saddam Husseins Irak i den blodige krigen mot Iran på 1980-tallet.

Siden den gang har Iran styrket sin posisjon i regionen og har mange militser rundt om i Midtøsten som i større eller mindre grad adlyder deres ordre. USA har på sin side militærbaser og allianser med Irans motstandere, i første rekke Saudi-Arabia og Israel.

En stor krig vil være katastrofal for området og Irans befolkning. Mer sannsynlig i hvert fall på kort sikt, er at konfliktnivået gradvis vil heves og spilles ut på andre måter, for eksempel mer skjulte konflikter mellom landets etterretningsorganisasjoner. Men sikre kan vi ikke være og angrepet på tankskipene gjør både Midtøsten og verden til et mer utrygt sted.