Mener Iran forsøkte å skyte ned militær drone før tankskip-angrep

Da dronen, en MQ-9 Reaper, skal ha blitt beskutt, skal den ha observert at iranske fartøyer nærmet seg de to tankskipene. Det skriver CNN, som siterer en anonym kilde i det amerikanske statsapparatet.

CNN har ikke selv sett billedmaterialet, og det skal være usikkerhet om dronen har filmet selve angrepet.

Iran har hele tiden hardnakket benektet at de har noe med angrepet på skipene å gjøre.

USA påstår de har videobevis

Bakgrunnen for ordkrigen mellom Iran og USA, er at to tankskip, deriblant John Fredriksen-eide «Front Altair», ble angrepet i Omanbukta torsdag. Det andre skipet var det japanske «Kokuka Courageous».

Til tross for at Iran kategorisk avviser anklagene om at de skal være involvert i angrepet, har USAs utenriksminister Mike Pompeo anklaget Iran for å stå bak.

– Basert på typen våpen og hvor avansert angrepet var, har etterretningen vurdert at Iran er ansvarlig for angrepet på tankskipene i Omanbukta, sa Pompeo torsdag.

Han la til at vurderingen også er basert på angrepenes likhetstrekk med hendelser datert én måned tilbake, da fire tankskip ble utsatt for et sabotasjeangrep i samme område.

– Trussel mot fred og sikkerhet

– Samlet sett utgjør disse uprovoserte angrepene en klar trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, et grovt angrep på navigasjonsfriheten og en uakseptabel «eskaleringskampanje» fra Irans side, fortsatte Pompeo.

USA har også frigitt en video av det de hevder er et iransk marinefartøy som fjerner en udetonert mine fra skroget på «Kokuka Courageous».

Videoen ble publisert av det amerikanske militæret.

Det er imidlertid uenighet om hva videoen egentlig viser. Den kan både tolkes som et forsøk på å fjerne bevis for at Iran står bak angrepet, eller som en bekreftelse på at Iran faktisk ikke har noe med angrepene å gjøre.

Iran benekter alt

Iran har benektet enhver befatning med angrepet.

I en tweet fra Alireza Miryousefi, en talsperson for Irans FN-delegasjon, skriver hun blant annet at Iran kategorisk avviser USAs grunnløse beskyldninger og fordømmer disse på det sterkeste.