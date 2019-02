Uro i Venstre: Både Raja og Rotevatn lanseres som arvtager etter Grande

– Den dagen Trine går av, mener jeg Abid Raja er riktig person til å ta over som partileder i Venstre, sier Pål Farstad til NRK. Han er partiets fylkesordførerkandidat i Møre og Romsdal og tidligere stortingsmann.

– Vi mister sakseierskap og er for lite synlige i det politiske landskapet. Det tror jeg Sveinung Rotevatn har potensiale til å snu, sier ungdomspartileder Sondre Hansmark til NRK.

Når den hardt pressede kultur- og likestillingsministeren åpner Venstres landsmøte på kvinnedagen 8. mars står ikke valg av ledelse på programmet. Grande er valgt som partileder frem til 2020.

KJENNER KVARANDRE GODT: Pål Farstad (t.v.) og Abid Raja sat på Stortinget i lag for Venstre mellom 2013 og 2017. Biletet er frå eit pressetreff med det som den gong var Venstres nye stortingsgruppe. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Likevel snakker nå profilerte folk i partiet høyt om hvem som skal overta etter henne. Opptakten til årets landsmøte på Hell i Trøndelag, kunne knapt vært dårligere:

2,6 prosent på NRK og Aftenpostens nyeste måling, 2,5 prosent på TV 2s og et snitt på 3,0 på meningsmålingene hittil i februar er den dystre statusen, fire uker før.

LARS NEHRU SANDS ANALYSE: Krise for Venstre

Allerede kommende helg er det landsstyremøte i Venstre, hvor toppene i partiet skal samles for de siste forberedelsene før landsmøtet.

UNGE VENSTRE: Ungdomspartileder Sondre Hansmark vil ha Sveinung Rotevatn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Raja: – Alltid hyggelig

Abid Raja, som i dag er finanspolitisk talsperson i Venstre og Stortingets visepresident, er ordknapp om hva han synes om å bli lansert som ny partileder.

– Det er alltid hyggelig å bli fremsnakket. Dette er imidlertid ikke en aktuell problemstilling. Jeg og partiet står bak Trine som leder, skriver Raja i en sms til NRK.

– Min eneste kommentar til dette er at Venstre har en partileder, og jeg synes hun gjør en god jobb, sier Sveinung Rotevatn til NRK.

Rotevatn er til daglig statssekretær for Venstres nestleder og klimaminister Ola Elvestuen. Han har tidligere vært statssekretær under Sylvi Listhaug i Justisdepartementet. Fra 2013 til 2017 var han stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane, men i denne perioden står han uten stortingsplass.

– Naturlig mellom 2019 og 2021

Verken Pål Farstad eller Sondre Hansmark vil svare på hvor raskt de mener et lederskifte bør skje. Begge sier de har sans for Trine Skei Grande som person og at hun har vært en god leder for partiet i mange år.

– Vi skal ha en ny leder på ett eller annet tidspunkt, men jeg har ikke noe behov for å fremskynde den prosessen. Men når den tiden kommer har vi veldig flinke folk til å ta over, for eksempel Sveinung Rotevatn. Venstre må rendyrkes som et urbant, moderne og liberalt parti. Potensialet vårt ligger hos unge folk. Da trenger vi at en fremtidig leder reflekterer den velgermassen, sier Hansmark.

– Kan det hende at Grande ikke skal være Venstre-leder inn mot stortingsvalget i 2021?

– Det kan selvfølgelig hende. Det er opp til henne og partiet, så får vi se hva hun sier til valgkomiteen om et år.

– Vil det være naturlig å bygge opp en ny leder mellom kommunevalget til høsten og stortingsvalget i 2021?

– Det vil være naturlig og det regner jeg med at Trine Skei Grande og ledelsen har en klar strategi på, sier Unge Venstre-lederen.

«Psykopat», «homoen» og baksnakking

Det har vært hyppige stormer rundt Venstre-leder Trine Skei Grande den siste tiden.

Tidligere torsdag skrev NRK om interne brev partikontoret har mottatt den siste tiden, med krass kritikk av måten partiet styres på. En tidligere ordfører roper der varsku på vegne av Distrikts-Venstre. En annen gir seg etter 20 år med lokale tillitsverv i partiet, og mener Trine Skei Grande har mistet fotfestet.

Nylig avslørte VG at hun blant annet har omtalt Venstres mest populære ordfører, Alfred Bjørlo i Eid, som psykopat. Også NRK har fått bekreftet at Grande har brukt dette begrepet om sin egen partifelle i intern sammenheng.

I den samme VG-saken kom det frem at Grande jevnlig kaller stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth, som er homofil, for «han homoen». Både Kjenseth og Alfred Bjørlo har selv avdramatisert merkelappene.

Før jul måtte Grande si unnskyld etter at Dagens Næringsliv avslørte at Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja var sykmeldt, etter å ha blitt baksnakket av Trine Skei Grande. I det hun trodde var en fortrolig telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim, langet Grande ut mot sin egen partifelle.

Hun visste ikke at Asheims telefon var på høyttaler, og at han satt rundt et møtebord med blant andre Abid Raja selv.

- Jeg sa noe skikkelig dumt i en oppheta situasjon, som jeg har sagt unnskyld for, sa Grande til NRK.

Grande til NRK: – Jeg er stolt

Trine Skei Grande har sendt NRK følgende uttalelse via sin statssekretær Jan-Christian Kolstø:

– Jeg er stolt av å lede et parti som har mange dyktige og hardtarbeidende Venstrepolitikere som kan overta som leder når tiden er inne for det. Akkurat nå er jeg mest opptatt av å rigge partiet for lokalvalgkamp over hele landet.

– Det betyr at vi jobber systematisk med å få på plass Venstre-lister der folk bor, og vi har satt i gang en storstilt skolering av våre tillitsvalgte og folkevalgte. Vi reiser mye, og kommer til å reise enda mer fremover, på bedriftsbesøk, skolebesøk og lokallagsbesøk. For oss er det viktig å løfte frem Venstres lokale folkevalgte og kandidater i det kommende kommunevalget, skriver Grande.

49-åringen bosatt i Gamlebyen i Oslo har siden hun ble partileder ledet Venstre i fire valg. Ved kommunevalget i 2011 fikk Venstre 6,3 prosent og ved kommunevalget i 2015 fikk de 5,5 prosent.

I stortingsvalg har Venstre under Grande klart sperregrensen to ganger på rad (5,3 prosent i 2013 og 4,4 prosent i 2017), noe som er historisk bra for det lille partiet.

Støttespillere: – Drittpakker og skjult agenda

En ringerunde NRK har gjort til tillitsvalgte på ulikt nivå i Venstre viser at meningene om både den politiske situasjonen og Grandes lederfremtid er svært delte. Felles for de fleste som er mest kritiske er at de ikke vil stå frem åpent.

Det er også flere som støtter Grande fullt ut. En av de er Gunn Berit Gjerde, nåværende fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal:

– Det kan virke som enkelte kommer med drittpakker mot Trine i håp om selv å komme i posisjon. Dersom en er kritisk mot partilederen må man kunne stå for det, ikke skjule seg bak anonymitet, sier hun.

En annen Grande-støttespiller er Britt Giske Andersen, fylkesleder i Møre og Romsdal Venstre:

– For meg er Trine Skei Grande som leder og med sin lederstil en av de viktigste grunnene til engasjementet mitt som aktiv politiker. Trine ser oss og har lav terskel for dialog. Det er en av dei viktigste egenskapene en leder skal ha, sier Andersen.

Hun legger til at hun vil ha en leiar som også kan trå feil.

– Det er menneskelig å gjøre feil, og at man rydder opp og lærer av det, sier Andersen.