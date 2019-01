Kilder til NRK: Grande dro fra forhandlings-rommet etter klima-krangel med Frp

Lørdag gikk det så hett for seg mellom Trine Skei Grandes parti og Siv Jensens Frp, at Grande tok med seg Venstres forhandlingsdelegasjon og gikk fra forhandlingene i ren frustrasjon.

Det forteller kilder i alle de fire partiene som forhandler til NRK. Flere av kildene beskriver situasjonen som oppstod som følelsesladd.

Etter det NRK forstår var hendelsen den direkte årsaken til at partiene søndag morgen avlyste de planlagte landsstyremøtene mandag, og fortsatte å forhandle langt inn i denne uken.

Ifølge VG var Granavolden Gjæstgiveri, hvor forhandlingene foregår, kun reservert frem til mandag 14. januar, og forhandlingene er dermed tre dager på overtid.

– Fryktet kritikk fra sine egne

Diskusjonen i rommet lørdag handlet etter det NRK får opplyst om hva som skal være Venstres gjennomslag i klima- og miljøpolitikken, og å balansere dette opp mot Frps sterke ønsker om å redusere bilavgiftene og skrote en ny målemetode for utslipp fra biler.

– Grande fryktet at forhandlingsresultatet det lå an til ville bli møtt med mye kritikk og kjeft i Venstres landsstyre, og det var hun ikke klar for, sier en kilde som har vært tilstede på Gran og har innsikt i forhandlingene.

– Regjeringsplattformen det forhandles om nå kommer til å bli sammenlignet med Jeløya-plattformen fra i fjor, hvor Venstre fikk betydelige seire. Den sammenlikningen gav Trine tydelig uttrykk for at den ikke kom til å tåle på det tidspunktet, sier en annen kilde.

Også andre ganger i løpet av oppholdet på Granavollen skal kulturministeren og Venstre-lederen ifølge kildene ha gitt tydelig uttrykk for misnøye over Venstres uttelling hittil, og over mangel på fremgang i forhandlingene.

Mandag snakket NRK med kilder i Venstre som frykter partiet blir tatt for gitt i forhandlingene, siden hovedfokuset er på å tilfredsstille KrF og Frp.

Det blir sagt at muligheten for at de to sistnevnte partiene kan si nei til en regjeringsplattform oppleves som reell blant de som forhandler, mens Venstre har bundet seg til Erna Solbergs mast og ikke har noen andre steder å gå.

Frustrasjon over myr-krangel og Erna-sitat

Venstre har selv valgt å profilere sine miljøkrav før forhandlingene som begynte 2. januar, og skapt forventninger i eget landsstyre om betydelige nye gjennomslag nå.

Ifølge NRKs kildeopplysninger har Venstre-lederen i forhandlingsrommet kjempet for konkrete og skjerpede klimakrav, men slitt tungt med å få gjennomslag.

FORBIGÅTT: Venstre har slitt tungt mot Frp i forhandlingene på Granavollen. Her er Siv Jensen på vei mellom møter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Både CO2-avgift, bilavgifter og andre konkrete tiltak som kan redusere norske utslipp har vært på dagsorden.

Som NRK erfarte mandag har Trine Skei Grande derfor siktet seg inn på verning av myr som en sak hun kan selge inn som Venstres store miljøseier.

Men forslaget har møtt stor motstand i rommet, både fra Frp og KrF. Fra Frp fordi de gjerne vil kunne bygge veier i områder hvor det er myr i dag, og fra KrF av hensyn til bønder som måtte ønske seg mer mark å dyrke.

I utgangspunktet var Venstres strategi også at forhandlingene skulle ende med at partiet fikk ta æren for en oppdatering av klimakravene i regjeringsplattformen i tråd med 1,5-gradersmålet i den nye Katowice-avtalen fra desember.

Det opplever sentrale Venstre-kilder imidlertid at Erna Solberg ødela i sin nyttårstale 1. januar. Der slo statsministeren med selvfølgelighet fast at hun ville skjerpe målene.

– Da kan ikke Venstre komme etter forhandlingene og si at dette hadde ikkje skjedd uten Venstre. Så derfor har dette med myrvern blitt en enda viktigere sak enn det egentlig var. Venstre må ha noe stort på miljø å profilere som en blank seier, for både KrF og Frp kommer til å ha blanke seire, og Høyre også i form av at Erna blir statsminister for en flertallsregjering, sier en kilde.

Elvestuen: –– Alle trengte mer tid

Trine Skei Grande svarer via statssekretær Jan-Christian Kolstø at hun ikke ønsker å kommentere NRKs opplysninger i denne saken.

Hennes nestleder, klimaminister Ola Elvestuen, har sendt følgende sitat i en e-post:

«Alle partier har under disse forhandlingene kjempet hardt for sine saker. Landsstyremøtene ble bebudet tidligst mandag for å gi beskjed til partiene om at de ikke trengte å være i beredskap i helgen. At det nå blir landsstyremøter torsdag skyldes at alle fire partiene trengte mer tid. I fjor var vi tre partier som forhandlet. Nå er vi fire partier og det krever litt mer tid».

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen svarer via statssekretær Atle Simonsen at hun ikke har behov for å kommentere denne saken. Heller ikke statsminister Erna Solbergs stab eller Høyres forhandlingsdelegasjon har ønsket å kommentere.

Planlegger for enighet torsdag

Regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri startet 2. januar, og skulle ifølge VG vært avsluttet senest mandag denne uken. Søndag meldte NRK at de planlagte landsstyremøtene i partiene mandag ble avlyst.

Etter det NRK forstår er det så godt som utelukkende uavklarte problemsaker mellom Venstre og Frp som har forsinket en ferdig avtale partiorganene kan ta stilling til.

Onsdag morgen ble det innkalt til landsstyremøter på Gardermoen torsdag ettermiddag. Forhandlernes håp er at regjeringsplattformen da vil få tilslutning fra alle de fire partienes øverste organer.

Erna Solberg har utad ikke sagt noe konkret om forhandlingene siden de startet.

Dersom den fremforhandlede regjeringsplattformen godkjennes av alle partiene, vil Solberg i neste uke spasere ut på Slottsplassen med Norges første borgerlige flertallsregjering siden 1985.