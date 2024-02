Listhaug vil ruste Norge for krig med oljepenger

Snart to år etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina bruker Frp-leder Sylvi Listhaug store ord om den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Det er all grunn til å frykte at det kan bli en storkrig, sier hun til NRK.

Hun sier autoritære regimer er på fremmarsj, kaller Putin en despot og sammenligner ham med Hitler og Stalin.

– Han sender tusenvis av egne innbyggere i døden, sier Listhaug.

Hun er ikke alene på borgerlig side om å bruke sterke ord. I sin tale til Venstres landsstyre nylig fortalte partileder Guri Melby om Venstre-mannen Jakob Lothes erfaringer fra den tyske invasjonen i 1940:

– Har du noen gang tenkt på hva du faktisk skal gjøre hvis du ser på VG-nett at det er observert utenlandske krigsskip utenfor kysten av Norge? Drar du på jobb den dagen, eller ikke?

– Er det fare for krig i Norge?

– Vi trenger ledere som er tydelige på hva som er trusselsituasjonen. Det er regjeringens oppgave å definere den, sier Melby i dag i et intervju med NRK.

INVASJON: Snart er det to år siden Russland angrep nabolandet Ukraina for fullt. Foto: Reuters

Advarsler

Bakteppet for uttalelsene fra de to partilederne på borgerlig side er flere skarpe advarsler fra sentralt hold hos noen av Norges nærmeste allierte:

– Vi søker ikke krig. Men vi må være klare for krig, sa Natos militære sjef Rob Bauer nylig, ifølge NTB.

Situasjonen i Ukraina virker fastlåst. Vestlig støtte til landet tømmer våpenlagrene.

– Vi må forstå hvor alvorlig denne situasjonen egentlig er, og at man må forberede seg mentalt på individnivå, sa den svenske forsvarssjefen nylig til TV 4.

En advarsel kommer også fra Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Norge og Forsvaret må være forberedt på at konflikt kan bryte ut, sa han i sin årlige tale til Oslo Militære Samfund denne uken.

OPPRUSTNING: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, mener både Venstre-leder Guri Melby og Frp-leder Sylvi Listhaug (t.h.). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Støre: – Uansvarlig

Nå krever Listhaug opprustning og åpner for å bryte handlingsregelen for å øke investeringene i Forsvaret.

– Vi har gjort det når det gjelder Ukraina. Fremskrittspartiet støtter det helhjertet. Dette handler om vår sikkerhet.

Melby mener Norge nå må overoppfylle Nato-målet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvarsformål.

– Dette handler om et nytt trusselbilde med hybride trusler. Det kan for eksempel være sabotasje på infrastruktur i Nordsjøen, sier Venstre-lederen.

VENSTRE-LEDER: Guri Melby. Foto: Torstein Bøe

– Jeg vil at Støre skal være tydelig på hva hans vurdering av den konkrete trusselsituasjonen mot Norge er.

Støre slår tilbake mot retorikken fra de to partilederne.

– Jeg synes disse utsagnene som sier at nærmest nå går det mot krig, det er det uansvarlig måte å snakke på. Vi har bestandig snakket om at vi må ha et troverdig forsvar, så vi kan forsvare oss, sier statsministeren til NRK.

Han tror ikke Russland er «særlig lysten på en krig med Nato nå».

– Vi styrker samarbeidet med Nato, kan ta imot allierte forsterkninger.

UANSVARLIG: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tror ikke Russland er særlig lysten på krig mot Nato. Foto: William Jobling / NRK

– Venstre viser til 1940 og sier Norge var ikke godt nok forberedt da. Er vi forberedt nå?

– Jeg synes man skal være veldig varsom med å ta slike historiske eksempler. Vi har en høy bevissthet om den situasjonen som er rundt oss.

Støre sier regjeringen skal nå toprosentsmålet til forsvarsformål innen 2026 og avviser å bryte handlingsregelen.

– Nå bruker vi betydelig mindre enn den gir rom for. Jeg tror vi skal klare å nå de målene vi har med at vi har full respekt for handlingsregelen fremover.

PENGEBRUK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram varsler at det vil bli brukt mer penger på Forsvaret. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skremmer?

Venstre-leder Guri Melby vil ikke være med på at hun skremmer folk med sin ordbruk:

– Jeg tror det er viktig at vi er ærlige med folk, og at vi ikke setter oss til dommer over hva de tåler å høre eller ikke.

Heller ikke Listhaug vil være med på at hun skremmer folk, selv om hun sammenligner Putin med Hitler.

– Jeg tror folk ser at disse autoritære kreftene er på frammarsj. Jeg tror det bekymrer langt flere enn meg. Jeg synes vi skal være ærlige om det.

– Er du redd for at det kan bli væpnet konflikt i Norge?

– Nei, det er det ingenting som tyder på. Det er jo også forsvarsledelsen som gir denne typen vurderinger.