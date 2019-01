Solberg vil la Ropstad slippe homo-paraden: Kultur-Grande får ansvar for likestilling

Venstre-lederen ligger dermed an til å få tittelen kultur- og likestillingsminister i Erna Solbergs utvidede regjering, etter det NRK får opplyst søndag kveld.

Bakgrunnen er at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skal bli ny barne- og familieminister i det som i dag heter Barne- og likestillingsdepartementet.

Sentralt plasserte kilder sier til NRK at regjeringspartiene i fellesskap har kommet frem til trolig å benytte anledningen til å slå to fluer i en smekk:

– Det handler om at KrF skal få rendyrke barne- og familieprofilen sin, men slippe støy knyttet til særlig LHBT+ og abortspørsmål, som er krevende for KrF. Samtidig som Grande får en større og bredere portefølje i Kulturdepartementet, sier en kilde.

Samtidig ligger det etter det NRK forstår an til at ansvaret for tros- og livssynspolitikken flyttes bort fra Grande og Kulturdepartementet - over til nettopp Ropstad, som tillegg til barne- og familiepolitikk dermed skal ha ansvar for kirkepolitikk.

BLIR HOMOMINISTER: Kulturminister Trine Skei Grande gikk i Pride-paraden senest i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg hadde ikke gått i Gay Pride

KrFs nestleder, og trolig påtroppende leder, Kjell Ingolf Ropstad, har en mer konservativ profil enn sin forgjenger Knut Arild Hareide.

Da han ble valgt til nestleder i 2017 gjorde han et større intervju med NRK hvor han slo fast at det ikke var naturlig for han å gå i Pride-paraden. Bakgrunnen var at Knut Arild Hareide som første KrF-leder noensinne deltok i paraden året før, i sympati med at 49 mennsker ble drept i et terrorangrep mot en homoklubb i USA.

– Jeg tror kanskje ikke jeg hadde gått i Gay Pride. Jeg tenker at det å gi støtte til homofile og deres menneskeverd er kjempeviktig, men trenger ikke nødvendigvis å gå i et tog for å vise det, sa Ropstad til NRK den gangen.

Enn så lenge er det Linda Hofstad Helleland (H) som er barne- og likestillingsminister. NRK har ikke fått bekreftet om hun får andre oppgaver i regjeringen eller sendes tilbake til Stortinget som menig representant for Trøndelag.

Bollestad og Ulstein inn for KrF

I tillegg til Kjell Ingolf Ropstad skal KrF ha ytterligere to statsråder rundt Kongens bord. Som NRK skrev tidligere søndag er de to andre trolig Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein.

Bollestad overtar trolig for Bård Hoksrud (Frp) som landbruks- og matminister, mens Ulstein ifølge VG ligger an til å bli utviklingsminister og dermed overta jobben til Nikolai Astrup (H).

Det har ikke lyktes NRK å få bekreftet om Hoksrud og Astrup i så fall får andre oppgaver i regjeringen eller returnerer til Stortinget som vanlige stortingsrepresentanter.

Det er ventet at Erna Solberg vil presentere sin utvidede regjering tirsdag.