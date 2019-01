Det er verken baksnakkingen av Abid Raja på høyttaler eller omtalen av partifeller som «psykopat» og «han homoen», som ligger til grunn for ønsket om å gi partilederen nye arbeidsoppgaver.

Bakgrunnen er heller mangel på synlighet og politiske gjennomslag på viktige områder for det lille regjeringspartiet.

– Vi har valgt noen departementer som ikke gir oss veldig mye synlighet og som ikke lar oss styre de områdene som er viktigst for Venstre. Så jeg ønsker å be ledelsen i Venstre om å ta statsrådsposter som har større makt og mer midler, sier Sondre Hansmark.

KREVER ENDRINGER: Unge Venstres leder er ikke fornøyd med hva Venstre får ut av å sitte i Erna Solbergs regjering. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Unge Venstre-lederen mener den nært forestående regjeringsutvidelsen med KrF, som trolig fullbyrdes tirsdag, er en god anledning til også å gjøre endringer i Venstres egen regjeringskabal.

– Både kulturministeren og ministeren for forskning og høyere utdanning ville jeg gjerne byttet ut til fordel for andre statsrådsposter, sier Hansmark til NRK.

Ønsker tyngre post til Grande

– Så du ber egentlig Trine Skei Grande finne seg en ny jobb?

– Kulturdepartementet er sikkert et fint departement det, men det angår få og er veldig lite stemmer å hente på å ha kulturministeren. Jeg mener Venstre må bredde seg mer ut og appellere til større deler av befolkningen.

– Jeg tror i stedet Trine hadde passet veldig bra som kunnskapsminister. Det tror jeg hadde vært bedre for både landet og Venstre. Det hadde gitt oss mye større synlighet på et av våre viktigste områder, skolepolitikken, sier ungdomspartilederen.

Sondre Hansmark synes også Venstre får lite ut av statsrådsposten for forskning- og høyere utdanning, som Iselin Nybø innehar. Han skulle heller sett at partiledelsen siktet seg inn på Næringsdepartementet, hvor partiet kunne fått vist frem gründerpolitikken sin.

NRK har de siste ukene vært i kontakt med et antall kilder i Venstre, både sentralt og lokalt, som gir uttrykk for samme frustrasjon som Hansmark: At partiets statsråder ikke er synlige nok.

Flere av kildene trekker nettopp frem valg av statsrådsposter som en delforklaring til at Venstre har stabilisert seg under sperregrensen etter at de gikk inn i regjering.

Vil ha Rotevatn inn

– Er det bare postene du vil bytte ut, eller også personene?

– Vi har valgt tre flinke statsråder, men på et tidspunkt må man gjøre rokeringer i regjering. Vi må bygge opp nye flinke folk og fremtidige partiledere, og for Unge Venstres del er det slik at vi gjerne skulle sett Sveinung Rotevatn som statsråd.

ØNSKET: Hvis ungdomspartiet fikk bestemme ville Sveinung Rotevatn fått opprykk fra statssekretær til statsråd. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– I stedet for?

– Det er litt vanskeligere, da det kommer veldig an på hvilke departementer vi skal styre. Så jeg har ikke lyst å stå her i avisen og navngi en statsråd vi burde kaste ut, men nøye meg med å si at Sveinung må inn på et tidspunkt, sier Unge Venstres leder.

Sveinung Rotevatn, som i dag er statssekretær under klima- og miljøminister Ola Elvestuen, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere det han kaller statsrådsspekulasjoner nå.

Breivik: – Trine er populær i kulturlivet

Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere denne saken, men henviser til Venstres nestleder Terje Breivik. Han skriver følgende til NRK:

– Jeg har lyst å påpeke vi har en kulturminister som på rekordkort tid er blitt svært populær i kulturlivet, og kultur og forskning var begge budsjettvinnere i statsbudsjettet.

– Jeg er også enig med Sondre i at nærings- og gründerpolitikk er en svært viktig sak for Venstre, og det er mye næringspolitikk i alle de tre departementene som Venstre styrer. Ikke minst i Ola Elvestuen sitt departement som både ENOVA og grønn omstilling sorterer under. Forskning utgjør også en stor og viktig del av næringspolitikken, sier Breivik.

Ble møtt med forundring

Da Venstre gikk inn i Solberg-regjeringen i januar i fjor ble Trine Skei Grande (49) kulturminister, Ola Elvestuen (51) klima- og miljøminister og Iselin Nybø (37) forsknings- og høyere utdanningsminister.

NRK vet at særlig Venstre-lederens valg av kulturministerposten ble møtt med forundring og brede smil i Høyre og Frp.

Sentrale regjeringskilder har i ettertid opplyst at Høyre den gang var innstilt på å gi Grande nøkkelen til hele Kunnskapsdepartementet, dersom hun selv hadde ønsket den.

Den jobben gikk i stedet til Høyre-nestleder Jan Tore Sanner, som siden har hatt tittelen kunnskaps- og integreringsminister.

TRINES UTVALGTE: Iselin Nybø (lengst t.v.) og Ola Elvestuen (lengst t.h.) ble Venstres statsråder i tillegg til Trine Skei Grande selv da partiet gikk inn i Solberg-regjeringen 17. januar i fjor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er ventet at Erna Solberg presenterer sin nye utvidede regjering, som minimum består av tre nye statsråder fra KrF, på Slottsplassen tirsdag. Det er knyttet spenning til om også Høyre, Frp og Venstre vil benytte anledningen til å gjøre endringer i sitt regjeringsmannskap.