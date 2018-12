Partilederen ber om unnskyldning etter å ha langet ut mot Abid Raja

– Det hender av og til når man jobber tett sammen at man sier ting man ikke burde gjort

Slik forklarer Venstres partileder Trine Skei Grande hvorfor hun, ifølge NRKs kilder, skal ha gitt uttrykk overfor Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim at han ikke måtte høre på eller stole på Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja, mens regjeringspartiene forhandlet om statsbudsjettet.

Skal ha beskyldt Raja for å drive undergravende virksomhet

Ifølge Dagens Næringsliv skal Asheim ha ringt til Skei Grande for å få avklaring i en av sakene det ble forhandlet om. Han satte telefonen på høyttaler slik at Helge André Njåstad fra Frp og Abid Raja (V) skulle høre hva Grande hadde å si.

Hun skal blant annet ha kommet med følgende budskap over telefonen:

– Hør på meg nå. Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet.

Etter det NRK forstår visste ikke Grande at Raja var med i samtalen, hvor hun ifølge NRKs kilder kom med svært stygge karakteristikker om Venstres egen finanspolitiske talsperson.

Ifølge DN var Grande i Madrid, og startet samtalen med å si at hun satt på en kafé med «et glass».

Det skal også ha ført til at Abid Raja er sykemeldt.

Grande: – Jeg er lei meg

Nå innrømmer Grande at hun gikk for langt.

– Jeg er veldig lei meg for at han er sykemeldt og for at jeg sa noe skikkelig dumt i en opphetet situasjon. Jeg har sagt unnskyld. Det hender av og til når man jobber tett sammen at man sier ting man ikke burde gjort, sier Skei Grande.

Hun sier samtidig at hun ikke husker ordrett hva hun skal ha sagt på telefonen til Høyres representant Henrik Asheim i forhandlingene.

– Jeg sa at vi har hatt en konflikt om en sak som var vanskelig. Jeg var dum som lot det koke over, sier Skei Grande.

Venstres partileder sier hun visste at partikollega Raja var i rommet da telefonsamtalen fant sted, men hun ønsker ikke å si om hun kjente til at telefonen til Asheim var på høyttaler slik at Raja hørte hva som ble sagt.