Venstre-Grande om negative saker om seg selv: – Vi må jobbe med partikulturen vår

Negative saker med Venstre-lederen som hovedperson har kommet på løpende bånd mens regjeringspartiene har sondert og forhandlet med KrF de siste ukene.

3. desember avslørte Dagens Næringsliv at Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja var sykmeldt, etter å ha blitt baksnakket av Trine Skei Grande. I det hun trodde var en fortrolig telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim, langet Grande ut mot sin egen partifelle. Hun visste ikke at Asheims telefon var på høyttaler, og at Raja hørte alt.

Grande ba om unnskyldning etter hendelsen.

NÆRKONTAKT: Abid Raja hvisker noe i øret til Trine Skei Grande etter at de to tilsynelatende skværet opp i NRKs Debatten 6. desember. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sist helg avslørte VG at partilederen har omtalt Venstres mest populære ordfører som psykopat og partiets eneste komitéleder på Stortinget som «han homoen». De to partifellene har i sosiale medier avdramatisert kallenavnene.

I desember publiserte DN også en sak om at Grande har grått i en rekke viktige møter og forhandlinger.

– Venstres politikk og det dere oppnår i regjering drukner i saker om at du har baksnakket Abid Raja, grått i møter, kalt ordføreren på Eid for «psykopat» og en stortingsrepresentant for «han homoen». Hvor ødeleggende er det for partiet ditt?

– Vi må jobbe med partikulturen vår, det må alle sammen gjøre, men ellers har ikke jeg noen grunn til å kommentere dette, som du tar ganske ut av en sammenheng, sier Grande til NRK i vrimmelet etter pressekonferansen i Regjeringens representasjonsbolig i forbindelse med regjeringsutvidelsen tirsdag.

– Det som bærer autoritet

Partilederen fortsetter uavbrutt:

– Nå må vi sørge for at vi faktisk klarer å løfte oss som parti. Vi må vise frem de viktige sakene vi står for, vi må løfte klima- og miljøspørsmålet enda mer, noe vi har muligheten til å gjøre med en ny og forsterket plattform. Vi må sørge for at vi får en næringspolitikk frem, som gjør at alle kjenner seg igjen i de sakene Venstre har jobbet for så lenge, og at skole og miljø fortsatt blir en av hovedsakene våre.

– Hvor ødeleggende er disse problemsakene knyttet til deg som person, for din autoritet som partileder?

– Jeg skal sørge for at vi har en god politikk, og får gode gjennomslag for den politikken, og så er det det som bærer autoritet.

– Men hjelper det hvis all oppmerksomhet rundt Venstre i media handler om deg og dine utbrudd?

– Da skal vi sørge for at de i stedet handler om de politiske sakene vi jobber for.

Langt under sperregrensen

Samtidig som KrF gikk inn med tre nye, benyttet både Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen tirsdagen til å bytte ut noen av sine statsråder. Trine Skei Grande og Venstre kjører derimot videre med det samme laget som gikk inn i regjering for ett år siden:

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (49), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (51) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (37).

Siden de tre satte seg ved Kongens bord 17. januar i fjor har Venstres oppslutning på gjennomsnittet av alle meningsmålinger dalt fra 4,1 til 3,4 prosent, ifølge statistikksiden Pollofpolls. Sperregrensen er som kjent fire.

På NRKs partibarometer for januar fikk Venstre 3,1 prosent. Les Lars Nehru Sands kommentar her.

– Akkurat kommet i gang

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er blant de som har etterlyst handling. Mandag ba han i et NRK-intervju partilederen om å gjøre endringer i statsrådskabalen.

Ønsket ble ikke oppfylt av Grande, selv om hun som kulturminister nå også får ansvar for likestillingspolitikken.

– Hvorfor gjør du ingen endringer? Det går jo ikke kjempebra med dere om dagen?

– Fordi vi akkurat har kommet i gang, he-he, med å virkelig få dette til å fungere. Vi ser nå at vi får til et skikkelig løft i klima- og miljøpolitikken, og vi har lyst til at det er Ola (Elvestuen red.anm) som skal fullføre og få i mål det. Vi ser at Iselin (Nybø red.anm) har fått lagt frem en langtidsplan for forskning akkurat nå, som må implementeres og kjøres gjennom. Så synes vi det å jobbe med kultur og likestilling er viktige saker for Venstre, som vi har lyst å vise frem mer av politikken vår innen. Så jeg synes det var unaturlig å skulle foreta endringer når vi bare har sittet i ett år, sier Trine Skei Grande.