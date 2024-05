Forrige fredag var Sofie Stokland ferdig på skolen og var på vei til butikken i bilen sin.

Hun har nettopp hatt russedåp og har på seg den blå russedressen sin hele tiden. I et kryss stanset hun for en bil hun hadde vikeplikt for.

Det så to unge jenter som sto ved overgangsfeltet og ventet med syklene sine.

– Så kommer de syklende opp på siden av meg ved førerdøren og spurte om de kunne få russekort. I stedet for å si til de at det ikke var greit, kjørte jeg bare videre sånn at jeg ikke skulle bidra til en farlig situasjon.

Stokland sier at det var en ekkel opplevelse som sjåfør, og at hun var redd for at de skulle bli påkjørt. Derfor la hun ut en post på Facebook for å advare.

– Foreldre må være klar over at det kan skje, at ungene kan finne på sånne ting. Det er ganske trafikkfarlig, så jeg sa fra for at de skal snakke med ungene sine og fortelle dem hvor grensene går. Det var ekkelt.

Sofie der den farlige situasjonen oppsto i Bodø sentrum. Hun liker godt at barn ber henne om russekort, men ikke når hun kjører bil. Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

Ros fra foreldre

Hun husker at hun selv syns det var stor stas å få russekort fra ungdom da hun selv var liten.

– Jeg syns det er veldig koselig, at uansett hvor jeg går, så kommer det unger som spør om kort. Jeg setter pris på det, siden det var noe jeg selv gjorde da jeg var liten. Jeg så opp til russen, og nå er jeg den personen de ser opp til.

Stokland forteller at hun har fått mange fine tilbakemeldinger etter at hun sa ifra om det som skjedde.

– Det er mange som har ønsket meg en fin russefeiring og sier at det er bra jeg gjør folk oppmerksom på det. Jeg håper foreldre tar det med seg videre, og at det ikke skjer verre ting i lignende situasjoner.

Facebook-posten som Sofie la ut etter opplevelsen i Bodø. Foto: Skjermdump

Ros får hun også av Kari Vassbotn i Trygg Trafikk.

– Jeg vil rose henne, som gjorde alt riktig og fjernet seg fra situasjonen. I tillegg til at hun ikke utsatte barna for fare. Det var godt jobbet.

Hun sier at det er viktig at russen er bevisst på hva deres nærvær gjør med barn.

Enten om de kjører forbi eller stanser på et område med mange barn, eller at de bare oppholder seg på andre siden av en trafikkert vei.

– Det er flott at russen også er bevisst på dette. Små barn har ikke den samme impulskontrollen som voksne. De kan lett glemme å passe på seg selv hvis de ser en russ, og de vil ha russekort. Foreldre bør ta ansvar og fortelle barna hva som er greit.

Russetiden kan bety ulykker

Vassbotn sier at russetiden er en tid hvor trafikkulykker kan være i sentrum.

Tidligere har det vært mange trafikkulykker i forbindelse med russetiden.

Trygg Trafikk, politiet og Vegvesenet har selv uttrykt bekymring om hva slags tilstand blant annet russebussene er i.

Hun forklarer at i Nordland fylke har de tatt grep for at denne statistikken skal være lav lokalt.

Kari Vassbotn, regionleder for Trygg Trafikk i Nordland. Foto: Trygg Trafikk

– Så lenge jeg har jobbet her, så har vi ikke hatt noen alvorlige trafikkulykker med russ. Det kan være grunnet tradisjonen om å ha en russecamp, og ikke så mange russebusser. Samtidig har fylkeskommunen innført gratis kollektivtrafikk for alle russ.

Dermed kan det være lettere å ta smartere valg for russen. Hun ber likevel foreldre om ta en god prat med sin russ, om at de bare er en telefonsamtale unna.

– Å ta de trygge valgene er veldig viktig. Gi ungdommen beskjed om at uansett hvilken tilstand de er i, så kan de ringe for å bli plukket opp. Det kan forhindre at de tar dumme valg som kan føre til store konsekvenser.

– Til slutt vil jeg bare ønske alle en fin russetid, og at de tar vare på seg selv og andre.