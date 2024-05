Biden: Israel har brukt amerikanske bomber til å drepe sivile

President Joe Biden sier at amerikanske bomber, som de nå har pauset leveringen av til Israel, har blitt brukt til å drepe sivile, melder Reuters.

– Sivile har blitt drept i Gaza som følge av bombene, og andre måter de går har gått etter steder hvor mange folk oppholder seg, sa Joe Biden i et intervju med CNN der han ble spurt om bombene på 900 kilo.

Våpenleveringa som ble stanset skulle ha vært på 1800 bomber på 900 kilo hver, og 1700 bomber på 225 kilo.

AP skrev at Israel har brukt slike bomber på 900 kilo jevnlig de sju månedene med angrep mot Gazastripa. USA frykta at de nå skulle bli bruk i en lenge varsla invasjon av Rafah.

Natt til torsdag sier Biden også at hvis Israel går inn i grensebyen Rafah i Gaza vil ikke USA bidra med våpen som historisk har blitt brukt for å håndtere et slikt problem.

Han sier at Israel ikke vil få deres støtte hvis de går inn i de tett befolkede områdene.