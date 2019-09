Slik forklarer vinneren og taperne valgresultatet

Norske velgere viste fingeren til det etablerte under gårsdagens valg. Nå slikker Høyre og Arbeiderpartiet sårene, mens Senterpartiets leder smiler hele veien til rådhuset.

Arbeiderpartiet, også kalt ørnen i norsk politikk, endte med en oppslutning på 24,8 prosent. Det er den dårligste oppslutningen partiet har fått noensinne.

Hvordan har oppslutningen til Arbeiderpartiet endret seg? Grafen viser APs oppslutning på landsbasis fra de siste kommunevalgene og for 2019. 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 1999 2003 2007 2011 2015 2019 28.6% 27.5% 29.6% 31.7% 33% 24.80196% 24,8 %

Ørnen vaklet

DAGEN DERPÅ: Nestleder Hadia Tajik i Ap dagen etter valgnederlaget. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Velgerne vendte den regjerende høyresiden ryggen, men de gikk ikke til dere som det største opposisjonspartiet. Er det en dobbel krise for Ap?

– Dette var ikke noe godt valg for oss. Vi har høyere ambisjoner, og kommer til å bruke tiden fremover på å polere både politikk og profil.

– Du svarer ikke på spørsmålet. Er det en dobbel krise?

– Det er et klart mål at de som er lei høyresidens politikk heller skal velge Ap. Jeg merker meg at Ap fortsatt er det største partiet landet over, men vi har høyere ambisjoner enn dette resultatet.

– Hvor svikter dere?

– Det er dagen etter et lokalvalg. Jeg tror det er for tidlig å trekke kategoriske konklusjoner, men det er klart dette har vært en valgkamp dominert av regjeringens bompengekrise. Det skjøv andre lokale saker i bakgrunnen, sier Tajik.

Hun sier andre partier enn Ap klarte å fange opp engasjementet mot det hun kaller høyresidens privatiserings- og sentraliseringspolitikk.

Solberg: – Halv million stemte på oss

Arbeiderpartiet var ikke det eneste partiet som fikk juling i årets kommunevalg. Høyre endte med en oppslutning på 20,1 prosent.

Det gjør årets kommunevalg til ett av de dårligste for Høyre på 48 år.

Høyre-leder Erna Solberg sier Høyre har gjort det bra mange steder, til tross for valgresultatet.

– Det er fortsatt over en halv million som stemmer på oss, men det er en veldig fragmentering i byene. Vi har gjort et godt valg mange steder, men resultatet har ikke vært bra nok på borgerlig side til å bære et prosjekt, sier Solberg.

Hun sier hovedgrunnen er at Høyre ikke har vært flinke nok til å gi gode svar på de strømningene som preget valgkampen, som bompengekrise, klima og kollektivtransport.

Politisk kommentator, Lars Nehru Sand, om de første tallene. Du trenger javascript for å se video. Politisk kommentator, Lars Nehru Sand, om de første tallene.

Fremskrittpartiet endte på 8,2 prosent, og har mistet plassen som landets tredje største parti.

– Jeg er skuffet over at Frp ikke gjorde bedre valg enn vi gjorde, derfor må vi rette blikket fremover til 2021 og 2023. Målet er å gjøre bedre valg enn dette, sier partileder Siv Jensen.

– Du sa i talen i natt at Frp skulle bli tøffere. Hva betyr det?

– Det betyr at vi må ha flere blanke seire. Når fire partier samarbeider, blir det mange kompromisser, sier Jensen, som er opptatt av å få mer gjennomslag for partiets politikk.

Smadret alle rekorder

Mange fant svaret hos Senterpartiet.

Senterpartiet fikk sitt beste valgresultat i et kommunevalg noensinne med en oppslutning på 14,4 prosent av stemmene. Den forrige rekorden tok de i 1995 da partiet fikk en oppslutning på 11,6 prosent.

– Da vi gikk ut i 2015 og sa at vi skulle bli et av landets tre største parti, var det mange som lo og sa det ikke var mulig. Men vi mente behovet for en annen politikk en det Frp og Høyre står for, var der, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp går seirende ut i hele 129 kommuner, kun slått av Arbeiderpartiet som vant valget i 142 kommuner. Til sammenlikning fikk Sp størst oppslutning i 86 kommuner ved forrige kommunevalg.

Senterpartiet har i dag 105 ordførere, hvis man regner med dem som er en del av et lokalt partisamarbeid.

Nå håper Vedum tallet blir enda høyere.