Senterpartiet størst i 129 kommuner: – Det var mange som lo av oss

En Sp-leder i storslag skar tirsdag formiddag opp en kake med påskriften «Gratulerer med 14,4 prosent» til partimedlemmer og presse på hovedkvarterer i Grensen i Oslo.

Og det er grunn til å smile:

Senterpartiet Norges tredje største parti

Knuser kommunevalgrekorden fra 1995

Kan gå forbi Ap i antall ordførere

Vedum, som egentlig tror folk er lei av å høre ham snakke, leverte en kort tale med mye latter, etter det beste lokalvalget i partiets 99 år lange historie.

– Da vi gikk ut i 2015 og sa at vi skulle bli et av landets tre største parti, var det mange som lo og sa det ikke var mulig. Men vi mente behovet for en annen politikk en det Frp og Høyre står for, var der, sier Vedum.

Etter at 99 prosent av stemmene er talt opp, er tallenes tale klar: Senterpartiet går kraftig frem over hele landet. Den gamle rekorden på 11,6 prosent fra 1995 er slått.

Kan få 150 ordførere

Sp går seirende ut i hele 129 kommuner, kun slått av Arbeiderpartiet som vant valget i 142 kommuner. Til sammenlikning fikk Sp størst oppslutning i 86 kommuner ved forrige kommunevalg.

Senterpartiet har i dag 105 ordførere, hvis man regner med dem som er en del av et lokalt partisamarbeid.

Nå håper Vedum tallet blir enda høyere.

Trygve Slagsvold Vedum spiser kake med sine egne dagen derpå. Foto: Martin Roalsø / NRK

– Jeg har snakket med folk som sitter og forhandler over hele landet nå, så det er litt nerver og spenning rundt om. Det er mange som jobber med å få på plass saker, og vi har fått inn nesten to og et halvt tusen folkevalgte, sier Vedum.

En beregning som valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø har gjort for NTB, viser at Senterpartiet kan ende opp med rundt 150 ordførere, og med det passere Arbeiderpartiet.

Trygve Slagsvold Vedum snakket på valgvaken mandag kveld.

Kanonvalg i nord

Den store trenden i årets valg er at de store partiene har svekket seg, mens de mindre har blitt sterkere. Senterpartiets frammarsj i distriktene har aldri vært tydeligere.

Ifølge tallene er Senterpartiet Norges tredje største parti, og rykker frem foran Frp.

Det er i Innlandet, Nordland, Troms og Finnmark og Trøndelag at partiet har gjort det best. Her har partiet sikret seg over 20 prosent av stemmene.

I Nord-Norge har partiet også kapret mange nye representanter. I Troms og Finnmark fikk partiet 23,9 prosent av stemmene, noe som tilsvarer en økning på nesten 12 prosentpoeng, etter at nær alle stemmene er talt opp.

Mest populær er partiet i kommuner som Tydal, Bardu. Rollag og Høylandet, hvor partiet har fått over 60 prosent av stemmene.

I Båtsfjord, Andøy og Sel gjør også Senterpartiet et brakvalg, sammenliknet med kommunevalget i 2015. I Båtsfjord har partiet økt oppslutningen sin med 48,1 prosent, mens de i Andøy har økt oppslutningen med 45,7 prosent.

I Sel, Målselv og Stor-Elvdal har partiet også gjort det stort, med en økt støtte på over 30 prosent.

Også i 10 av 12 samekommuner har Senterpartiet gjort det stort.

Jubel på Sps valgvake når de første resultatene kommer.

Fører til store endringer

På Andøy i Nordland, hvor Sp har økt sin oppslutning kraftig, i stor grad som følge av stortingsvedtaket om å legge ned flystasjonen på øya.

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet som stemte for, ble straffet hardt av velgerne viser årets valgresultater.

Valget har skapt mange reaksjoner. I Troms og Finnmark, ble Sp den store vinneren, mens Ap har gått på en stor smell.

Dette har ført til at tidligere fylkesordfører for Ap i Finnmark mener partiledelsen i Arbeiderpartiet må gå etter katastrofevalget.

Senterpartiet er valgets store vinner, mens Ap måtte bite i det sure eplet. Her fra partilederdebatten på Stortinget mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kommunesammenslåing

Også i nye Midt-Telemark kommune, et resultat av den kommende sammenslåingen mellom Bø og Sauherad, skjer det endringer.

Senterpartiet går frem med 16,5 prosentpoeng, når man sammenligner årets resultat med de samlede resultatene for Bø og Sauherad ved forrige valg.

Senterpartiets førstekandidat i kommunen har så godt som null erfaring fra politikken, men Siri Blichfeldt Dyrland føler seg likevel klar til å bære ordførerkjedet, sier hun til NRK.

Årets kommunevalg viser at Sp har lyktes kraftig med å nå ut med sin distrikt-politikk, noe Sp-lederen er svært fornøyd med. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix