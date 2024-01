Politikerne som måtte gå

Da Sandra Borch trakk seg om statsråd fredag kveld, var det bare et halvt år siden hun måtte overta etter en annen minister som måtte gå.

– Dette er den sjette statsråden i Jonas Gahr Støres regjering som må gå på grunn av en eller annen form for rot. Det er svært alvorlig for Støre, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

Her er statsrådene som Støre har måttet kvitte seg med:

Anniken Huitfeldt (Ap)

16. oktober måtte utenriksminister Anniken Huitfeldt gå av.

Huitfeldt hadde vært utenriksminister siden Støre-regjeringen tiltrådte i 2021.

I august 2023 ble det kjent at hennes ektemann Ola Petter Flem har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i rundt 40 selskaper fra hun ble utnevnt til utenriksminister.

Huitfeldts ektemann handlet aksjer på Oslo Børs – blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen – mens hun har vært utenriksminister. Du trenger javascript for å se video. Huitfeldts ektemann handlet aksjer på Oslo Børs – blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen – mens hun har vært utenriksminister.

Huitfeldt sa at ektemannen ikke hadde fortalte henne om alle sine aksjehandler, for å unngå innsidehandel.

– Sakene om kjøp og salg av aksjer og habilitet er en del av begrunnelsen, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre da Huitfeldt måtte gå.

Det kom senere fram at Huitfeldt var uenig i avgjørelsen.

– Jeg ønsket å fortsette, men det er statsministeren som bestemmer hvem som skal sitte i regjering. Da retter jeg meg selvsagt etter det, sa Huitfeldt til NRK.

Anette Trettebergstuen (Ap

Kulturminister Anette Trettebergstuen gikk av 23. juni 2023 etter at det kom fram at hun hadde utnevnt og foreslått personer hun var inhabil overfor, også etter en advarsel fra departementet.

Kulturminister Anette Trettebergstuen Du trenger javascript for å se video. Kulturminister Anette Trettebergstuen

– Jeg er svært lei meg. Jeg erkjenner at feilen jeg har gjort er alvorlig brudd på habilitetsverket, sa en gråtkvalt statsråd.

Støre sa det var en riktig beslutning.

– Det dreier seg om viktige verv med honorarer opp mot 90.000. Det er summen av dette som gjør at Anette og jeg karakteriserer dette som svært alvorlige feil, sa Støre.

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) gikk av 21. juli 2023 etter handel med våpenaksjer.

Borten Moe hadde investert i aksjer i Kongsberg Gruppen kort tid før regjeringen ga en milliardkontrakt til datterselskapet Nammo.

Ola Borten Moe gikk av som statsråd etter å ha innrømmet habilitetsbrudd. Du trenger javascript for å se video. Ola Borten Moe gikk av som statsråd etter å ha innrømmet habilitetsbrudd.

Saken førte til at Økokrim i august åpnet etterforskning mot Borten Moe.

Han innrømmet også andre aksjekjøp de siste årene, og at disse har vært et brudd på retningslinjene til regjeringen.

Han trakk seg også som nestleder i Senterpartiet.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) trakk seg 8. april 2022.

Bakgrunnen var et forhold til en ung kvinne på 2000-tallet. Kvinnen var 18 og Enoksen 50 da de møttes.

– Ja. Jeg har hatt et forhold til henne, som jeg ikke skulle hatt, og som jeg angrer på, sa Enoksen (67) til VG da forholdet ble kjent.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen gikk av i april 2022. Foto: Mats Rønning / NRK

To dager senere trakk han seg.

– Det er en nødvendig avgjørelse etter det som er fremkommet i denne saken. Jeg har gjort det klart overfor Enoksen at det som har kommet fram, ikke er forenlig med det å ha tillit som statsråd, sa Støre.

Hadia Tajik (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik gikk av 2. mars 2022 etter avsløringer om hennes pendlerboliger. Fire dager senere trakk hun seg også som nestleder i partiet.

– Jeg er lei meg for at jeg har gjort feil og har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før. Det er min feil, sa Tajik da hun gikk av som statsråd.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik går av. Du trenger javascript for å se video. Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik går av.

Tajik kom under press etter VGs avsløring av at hun hadde fått skattefritak for en pendlerbolig ved hjelp av en leiekontrakt for en hybel hos naboer av Tajiks foreldre.

Leiekontrakten dannet grunnlaget for skattefritak i alle årene, til tross for at hun hverken betalte leie eller noen gang bodde i hybelen

Andre politikerskandaler:

Sommeren 2023 var preget av en rekke saker om inhabilitet.

Tonje Brenna (Ap) innrømmet også feil, men fikk bli værende i regjeringen. Hun hadde gitt styreverv til en god venn.

– Jeg har håndtert habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til at jeg har gjort flere feil, og det beklager jeg, sa Brenna.

Støre sa han fortsatt har tillit til henne.

– Jeg har hatt en grundig samtale med Tonje om denne saken. Jeg tror på det hun sier, og har tillit til henne som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet, sa Støre.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik ble erstattet av Erling Sande (Ap) 16. oktober 2023 (samme dag som Huitfeldt gikk av).

Avgangen ble ikke direkte knyttet til en sak, men en måned tidligere erkjente han «dårlig rolleforståelse og dømmekraft» etter en hendelse med en underordnet.

Gjelsvik hadde kysset en ansatt etter en sommerfest.

Gjelsvik omtaler sin egen opptreden som «flau og pinlig» og «ikke i tråd med de idealene jeg forsøker å leve etter».

Kvinnen hadde ikke opplevd situasjonen som ubehagelig, og hadde forklart til departementet at hun var godt ivaretatt, forklarte Støre.

– Med det grunnlaget, og med hans klare forståelse for at sånt ikke går, så har jeg tillit til ham, sa Støre,

– Er det greit for en statsråd i din regjering å kline med en ansatt på jobb?

– Det er ikke greit, og det har jeg gjort helt klart, svarte han.

En drøy måned senere var han byttet ut.

Men det er ikke bare i regjeringen at politikere har dummet seg ut eller havnet i uheldige situasjoner.

Erna Solberg (H)

Det ble stilt spørsmål om Erna Solberg kom til å gå av som Høyre-ledere da hun gråtkvalt fortalte at hun hadde vært inhabil i flere saker.

Det hadde hun vært fordi mannen Sindre Finnes hadde handlet aksjer samtidig med at hun var statsminister.

Erna Solberg på pressekonferansen om mannens aksjehandler. Du trenger javascript for å se video. Erna Solberg på pressekonferansen om mannens aksjehandler.

Solberg sa at Finnes ikke hadde vært ærlig med henne.

– Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig i en familie og et ekteskap. Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som jeg er i dag, sa Solberg.

3. november 2023 ble det kjent at Økokrim ikke åpner etterforskning.

Bjørnar Moxnes (Rødt)

Et brilletyveri på Gardermoen førte til Rødt-lederens avgang i juli 2023.

Moxnes hadde blitt fanget opp av et overvåkingskamera da han tok med seg et par Hugo Boss-briller fra en butikk på flyplassen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes beklager at han ikke har fortalt hele hendelsesforløpet knyttet til solbrilletyveriet. Du trenger javascript for å se video. Rødt-leder Bjørnar Moxnes beklager at han ikke har fortalt hele hendelsesforløpet knyttet til solbrilletyveriet.

Moxnes endret forklaring flere ganger før han 24. juli skrev på Facebook at han gir seg.

– Jeg takker i dag for meg som leder av Rødt, skrev han.

Marie Sneve Martinussen overtok som partileder.

I november kom det fram at Moxnes hadde blitt tatt for fem tyverier i en matbutikk.

– Jeg har hatt noen vanskelige år personlig, som har gitt utslag i selvdestruktiv atferd, sa Bjørnar Moxnes til VG.

Moxnes er fortsatt stortingsrepresentant (et verv man ikke kan trekke seg fra), og var med i Debatten på NRK i forrige uke.