Tonje Brenna ga styreverv til god venn

Frode Elgesem: Kjære Tonje! Gratulerer med super opptreden både i Politisk kvarter og andre kanaler. Sterk medvind for tiden! Veldig riktig, fortjent og bra! Jeg vil bare minne deg om (og du vet det kanskje allerede) at det er en del kontakt mellom dine folk i KD og Rafto-stiftelsen for tiden i saken om mulig bevilgning til nytt Rafto-bygg i Bergen. Det er uansett ikke noe i verien for at ditt dept utreder saken, men jeg antar at det blir politisk nivå på et tidspunkt. Sake er selvfølgelig veldig viktig for Rafto, men jeg er ikke helt sikker på hvordan en habilitetsvurdering vil falle ut. Jeg vil bare at du er klar over dette i god tid slik at det kan håndteres ryddig fra alle sider - og slik at saken ikke skaper noen problemer for deg. God helg! Frode