– Jeg vet at dette er en krevende situasjon for Anniken. Jeg vet at hun var fullt ut motivert for og klar til å fortsette. Dette er min beslutning, som jeg på ingen måte tar lett på, sier Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse.

Han har nettopp presentert endringene i regjeringen. Han var valgt å vrake Anniken Huitfeldt som utenriksminister. Hun går ut av regjeringen og erstattes av Espen Barth Eide.

– Sakene om kjøp og salg av aksjer og habilitet er en del av begrunnelsen. Jeg tror på Annikens fremstilling av denne saken. Vi er samtidig enige om at den saken er alvorlig, og den ligger nå hos kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Støre.

– Tillit er noe vi må ta vare på og ansvar for. Det gjør vi i dag.

Ektemannen kjøpte aksjer

Anniken Huitfeldt var den mest erfarne statsråden i Støres regjering.

Det stormet imidlertid rundt henne da det i august ble kjent at hennes ektemann Ola Petter Flem har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i rundt 40 selskaper fra hun ble utnevnt til utenriksminister.

«Uvitende inhabil», ble det kalt. Huitfeldt fortalte at ektemannen ikke hadde fortalte henne om alle sine aksjehandler, for å unngå innsidehandel.

– Men jeg endte med et veldig stort inhabilitetsproblem på den andre siden, sa Huitfeldt, og begrunnet det med at hun derfor ikke fikk vurdert sin egen habilitet.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa den gangen at Huitfeldt hadde gjort feil knyttet til habilitet, at hun hadde vært inhabil uten i saker i regjeringen og i eget departement uten å vite det selv.

Men han konkluderte da med at han fortsatt hadde tillit til henne. Nå har han vraket henne.

– Blir ikke ro rundt Annikens sak

Støre begrunner snuoperasjonen med at det har skjedd utvikling i sakskomplekset som omhandler aksjer, habilitet og ektefeller den siste tiden.

– Vi har fått vite om og får fortsatt løpende informasjon om Erna Solbergs sak om habilitet knyttet til ektemannens kjøp og salg av aksjer. Den har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak. Selv om Solbergs sak er langt mer omfattende, så har de prinsipielle likhetstrekk, sier Støre.

– Kontrollkomiteen har varslet at prosessen vil vare helt til neste år. I en svært krevende utenriks- og sikkerhetspolitisk tid, trenger landet en utenriksminister som kan bruke all sin tid på den jobben.

Økokrim besluttet å ikke åpne etterforskning av Anniken Huitfeldt, men hun må møte i høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt deltok sammen under åpningen av hovedforsamlingen i FN i New York i forrige måned. Foto: Pontus Höök / NTB

Tillitskrise

Støre viser i sin begrunnelse av Anniken Huitfeldts avgang også til at «spørsmålene om kjøp og salg av aksjer og habilitet åpenbart har spilt inn i folks valg og vurderinger av politikk» i kommunevalget i forrige måned.

– Derfor, som statsminister og leder av Arbeiderpartiet, er det mitt ansvar å ta dette på alvor og gjøre det som er nødvendig, sier Støre.

– Tillit er ikke noe vi oppnår en gang for alle, men noe vi hele tiden må ta vare på og ta ansvar for. Det gjør vi i dag.

Han mener overgangen til ny utenriksminister blir sømløs, selv i en svært spent internasjonal situasjon.

– Espen Barth Eide kjenner den nye jobben godt, for han har hatt den før. Han kjenner departementet og rutinene, og han og Anniken Huitfeldt satt sammen i mange timer i går. Han vil fra dag én gå inn og håndtere den krevende situasjonen vi står i med krig i Ukraina og nå også Midtøsten i en urolig tid, sier Støre.

Brenna får bli

Da de nye statsrådene – og «gamle» statsråder som har fått nye roller – kom ut på Slottsplassen i dag, var Tonje Brenna blant dem.

Brenna har vært kunnskapsminister frem til i dag. Nå blir hun arbeidsminister.

Også hun har en habilitetssak knyttet til seg. I juni ble det kjent at hun hadde gitt styreverv til en god venn.

Støre sa da at Brenna hadde gjort flere feil knyttet til habilitet og beskrev det som alvorlig. Han konkluderte likevel at han fortsatt hadde tillit til henne – noe han fortsatt har.

Mens Huitfeldt måtte gå av, beholder Støre Tonje Brenna i regjeringen, til tross for at også hennes sak ligger hos Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Hvorfor bruker du ikke samme begrunnelse i møte med Tonje Brenna som du gjør med Anniken Huitfeldt?

– Som jeg har sagt hele tiden: Hver sak må vurderes for seg. Jeg mener at alle spørsmål knyttet til den saken er veldig godt svart ut, sier Støre.

– Saken ligger i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som får behandle den på en ryddig måte. Men for meg er den saken av en karakter som ikke har det som naturlig utfall.