– De har no fått tilgang til oversikt over Sindres aksjehandel dei åra eg var statsmininister. Alle kan sjå at det var omfattande. Sindre har handla langt meir enn han har sagt til meg og statsministerkontoret.

Det seier Erna Solberg på pressekonferansen fredag. Ho held fram:

– Eg har vore inhabil i saker eg har behandla då eg var statsminister.

Finnes har opplyst til Solberg at han tente 1,8 millionar kroner i netto gevinst på aksjehandlane då ho var statsminister.

Solberg seier Finnes informerte Statsministerens kontor om kva handlar han gjorde.

– No er det klart at han likevel har drive omfattande kortsiktig aksjehandel. Det har han gjort sjølv om han visste at han ikkje skulle gjere det, og han visste kvifor han ikkje skulle gjere det.

Solberg seier at Finnes ikkje har vore ærleg med henne.

– Tillitsbrot er alltid vanskeleg, og ekstra vanskeleg i ein familie og eit ekteskap. Det gjer vondt for meg å vere så hard mot Sindre som eg er i dag, seier Solberg gråtkvelt.

SMK råda Finnes til å ikkje drive med kortsiktig aksjehandel. Det gjorde han likevel.

– Sindre informerte kontoret om kva handlar han gjorde. No er det klart at han likevel har drive omfattande kortsiktig aksjehandel. Det har han gjort sjølv om han visste at han ikkje skulle gjere det, og han visste kvifor han ikkje skulle gjere det.

I lista om blei lagt fram fredag kjem det fram at Finnes har gjort 3650 transaksjonar då Solberg var statsminister. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea seier at dette er frykteleg mange handlar.

– Det er bull og bear-instrumentet. Han er ein skikkeleg trader. Eg har vore forvaltar i fleire tiår, og har aldri handla i slike instrument. Eg er nøye på å kjøpe aksjar, og sitte på det. Her er det ganske avansert trading. Han har kjøpt bull, altså eit produkt med høg risiko.

Meir alvorleg

Leiar for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Grunde Almeland seier at dette er langt meir alvorleg og omfattande enn det som har kome fram tidlegare.

– Det er ingen tvil om at dette blir ein viktig del av habilitetssakene i kontrollkomiteen utover hausten:

– Kvart brot på habilitetsregelverket er i seg sjølv alvorleg. Reglane har vore tydelege. Dette er ein oppryddingsjobb som er avgjerande for tilliten til oss politikarar, seier Almeland.

Seher Aydar (R), medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, seier det er alvorleg at Solberg baut plikta om å ha oversikt over ektefellen sine aksjeinvesteringar.

– Det er også lite tillitvekkande at ho først kjem med dette etter valet, etter å ha gitt ein heit anna versjon før valet. Det ansvaret kan ho ikkje skyve på ektefellen sin.

Hans Andreas Limi, nestleiar i Frp, seier dette er sjokkerande og trist, og seier at kontrollkomiteen har ein omfattande porsess føre seg:

– Men vi har eit regelverk og det er ein føresetnad at dei som sit i ansvarlege posisjonar og nærståande, følgjer det regelverket som til kvar tid gjeld, seier han.

Dette er saka

Då Erna Solberg blei statsminister orienterte Finnes Statsministerens kontor (SMK) om kva aksjar han eigde. Dei råda han til å trappe ned handlane, fordi det ville få konsekvensar for Solberg.

Avsløringane frå E24 som kom i haust, viste at blant dei tjue selskapa Finnes investerte i var laksegiganten Mowi og våpen- og industriselskapet Kongsberg Gruppen.

Finnes tidlegare sagt at han trappa aksjehandelen ned då Solberg blei statsminister etter råd frå SMK.

Erna Solberg orienterer fredag om aksjehandelen til ektemannen Sindre Finnes tida då Solberg var statsminister. Foto: Leif Rune Løland

Førre veke bad Høgreleiaren om at Finnes laga ei oversikt over aksjehandelen sin då Solberg var statsminister.

– Eg har aldri delt innsideinformasjon med Sindre. Han har heller ikkje agert på noko innsideinformasjon rundt dette.

Det sa Erna Solberg til då NRK tidlegare denne månaden.

Aksjehandelen til Finnes vil bli ein del av høyringa om habilitet i kontroll- og konstitusjonskomiteen i November,