Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch tok mastergrad i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Deler av masteroppgaven hennes har flere passasjer som er identiske med oppgaver levert inn av tidligere studenter, skriver E24.

Borch leverte sin oppgave i 2014. Nå kommer det frem at oppgavene hennes har deler som er helt lik oppgaver levert inn av andre studenter tidligere.

Det er E24 som har sammenlignet Borchs oppgave med oppgavene til de andre studentene.

Borchs masteroppgave omhandlet sikkerhetsregulering i norsk petroleumsrett.

Kunnskapsdepartementets pressevakt sier til NRK at Borch ikke har mulighet til å kommentere saken nå, men at det vil komme informasjon senere.

Kaller inn til pressekonferanse

Borch har kalt inn til pressekonferanse i kveld klokken 20. Der skal ministeren gi en orientering, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Ifølge E24 er ikke de andre oppgavene oppgitt som kilder i Borchs oppgave.

Skrivefeil som var i oppgavene til de andre studentene, var også å finne i Borchs oppgave.

Hva kan være fusk? Ekspander/minimer faktaboks Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet:

Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Dersom det er eksamen med forutgående kontroll av hjelpemidler gjelder tilsvarende dersom ulovlige hjelpemidler avdekkes under kontrollen.

Å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeid som sitt eget.

Å presentere eget tidligere arbeid, herunder arbeider benyttet i eksamen eller annen vurdering, uten tilstrekkelig kildehenvisning.

Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger

Å rettsstridig fabrikkere data i forbindelse med studentarbeider

Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper

Å handle i strid med spesifikke retningslinjer for den enkelte eksamen

Å urettmessig ha skaffet seg adgang til vurdering ved for eksempel å ha fusket ved gjennomføring av skriftlige arbeidskrav, intern prøving eller manipulasjon av oppmøtelister for obligatorisk deltagelse i undervisning. Kilde: Nord Universitet

Ifølge DN var det en student som oppdaget likhetene i oppgavene. Studenten la ut flere av likhetene på sin konto på X.

Borch var allerede var en kjent og profilert politiker i 2014. Hun hadde vært leder i senterungdommen fra 2011 til 2013.

Faksimile: Kristoffer Rytterager / X

– Forferdelig pinlig for Sandra Borch

Politisk kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, er klar på at dette ligner fusk.

– Det er fryktelig flaut å lese, og må være forferdelig pinlig for Sandra Borch. Dette likner opplagt fusk.

Frps utdanningspolitiske talsmann Himanshu Gulati mener dette er meget alvorlig.

– Dette fremstår som meget alvorlig og jeg forventer at Sandra Borch kommer med sin forklaring svært raskt, sier han til NRK

– Det handler om grunnleggende spilleregler i hennes sektor, som har vært gjenstand for bred debatt i det siste.

Venstre-nestleder Abid Raja håper ministeren har en god forklaring.

– Dersom det viser seg at det faktisk er plagiat og forskningsjuks, så er det meget alvorlig. Med tanke på tilliten til politikerne, som har fått seg mange slag den siste tiden, så håper jeg at statsråden har en fullgod forklaring på dette, sier han.

Venstre-nestleder Abid Raja håper ministeren har en god forklaring. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere mediesaker om fusk

Leder for utdanningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt (R), synes også dette er en alvorlig sak.

– Det er viktig at ministeren kommer på banen og redegjør for hva som har skjedd. Hvis dette er snakk om plagiat er det alvorlig. Vi har siden før jul jobbet med regjeringens forslag til ny universitets- og høyskolelov, der fusk er en viktig del, sier hun.

Nyholt gjør et poeng av at det nylig har vært flere mediesaker om fusk og såkalt selvplagiering.

– Alle disse sakene er på Borch sitt bord som statsråd, og om hun selv er ansvarlig for faktisk plagiering, vil det gå ut over tilliten.

Sandra Borch fra Lavangen kommune i Troms ble 4. august i år ny forsknings- og utdanningsminister.

Hun har sittet i Støre-regjeringen siden oktober 2021 og har tidligere vært landbruks- og matminister.

Har slått hardt ned på fusk

Sist uke besluttet Borch at kunnskapsdepartementet skulle anke en sak, hvor en student beskyldt for så kalt selvplagiat ble frikjent.

– Det er viktig for alle studenter, universiteter og høgskoler i Norge at regelverket for fusk, og håndhevelsen av det, er enkelt å forstå, sa Borch til NRK.

Studenten gjenbrukte tekst fra en tidligere egen eksamensoppgave som ikke ble bestått, uten å referere til den avviste oppgaven, noe HINN, Felles klagenemnd, Oslo tingrett og regjeringsadvokaten mente hun skulle gjort.

Borgarting lagmannsrett støttet imidlertid studenten i sin dom fra desember, og fastslo at utestengelsen var ugyldig.