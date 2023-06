Anette Trettebergstuen går av som kulturminister

Den Norske Opera & Ballett er heleid av staten og underlagt Kulturdepartementet.

I juni ble hennes venninne Renate Larsen utnevnt til styret i Operaen, meldte Aftenposten.

Trettebergstuen holder nå en pressekonferanse for å kommentere habiliteten sin etter avsløringene i Aftenposten og Nettavisen de siste dagene.

– Jeg tar konsekvensene av mine feil og går av, sier Trettebergstuen.

Statsminister Jonas Gahr Støre utsetter sin pressekonferanse i dag.

– Svært lei meg

Trettebergstuen sier at hun har gjort alvorlige feil i sin håndtering av habilitet.

– Dette dreier seg om saker knyttet til Renate Larsen, Bård Nylund og Tina Stigler. Jeg har gjort flere alvorlige feil i håndteringen av min habilitet. Jeg har ikke vært bevisst hvordan inhabilitet skal håndteres, sier Trettebergstuen.

– Jeg har ikke vært klar over at når man er inhabil kan man heller ikke foreslå personer til et verv.

– Jeg er svært lei meg. Jeg erkjenner at feilen jeg har gjort er alvorlig brudd på habilitetsverket, sier en gråtkvalt statsråd.

– Som statsråd er du fult avhengig av å ha full tillit, og jeg forstår at det jeg har fortalt dere nå ikke er svært tillitsvekkende, sier en gråtkvalt statsråd.

– Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensene av mine feil, og går av, sier Trettebergstuen.

Hun sier at hun har hatt fine samtaler med statsministeren og at hun torsdag kveld selv tok beslutningen om å gå av.

Trettebergstuen har vært kultur- og likestillingsminister i Jonas Gahr Støres regjering fra 2021 til i dag.

Gitt styreverv til flere

For to dager siden meldte Nettavisen at Trettebergstuen ha gitt styreverv til to gamle Ap-kolleger.

Thomas Breen ble oppnevnt til styremedlem i Norsk Tipping i april i fjor, og Sylvia Brustad ble oppnevnt til styreleder i Norsk Tipping i april 2023, ifølge avisen.

Styrevervene skal være verdt henholdsvis 278.000 og 152.600 kroner.

Tidligere denne uken ble det kjent at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv til en god venn Frode Elgesem. Senere erklærte hun seg inhabil overfor Elgesem og beklaget saken.

Listhaug: – Har ikke Støres statsråder fått opplæring?

Sylvi Listhaug (Frp) sier at det er ryddig at Trettebergstuen tar ansvar for sine feil og går av.

– Men det er stor grunn til å stille spørsmål ved statsminister Jonas Gahrs Støres ledelse av regjeringen, når to av hans egne statsråder har en så lemfeldig omgang med regelverket. Har de ikke hatt noen opplæring om habilitetsregelverket da de tiltrådte?, sier Listhaug.

– Dette er nok en sak som er svært alvorlig, hvor nok en Arbeiderpartistatsråd viser at man ikke har forstått regelverket rundt habilitet. Å utnevne venner og nære bekjente ser ut til å være en ukultur i denne regjeringen, sier hun.