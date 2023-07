– Jeg takker i dag for meg som leder av Rødt.

Det skriver den tidligere Rødt-lederen Bjørnar Moxnes på sin Facebook-side mandag morgen. Noen timer seinere holder partiet pressekonferanse.

Der blir det klart at Marie Sneve Martinussen er konstituert som ny leder i Rødt etter Bjørnar Moxnes. Dette gjelder fram til landsmøte i 2024.

Det ble bestemt på et møte i Rødts landsstyre søndag.

– Som dere nå vet, har Bjørnar nå trukket seg som partileder i Rødt etter en enestående innsats i elleve år, og landsstyret har enstemmig gitt meg partiets tillit til å være leder i Rødt, sier Martinussen på en pressekonferanse mandag formiddag.

– Min første beskjed som leder i Rødt er at vår kamp mot Forskjells-Norge skal fortsette med enda større styrke, sier hun.

Det er Marie Sneve Martinussen som har overtatt som Rødt-leder etter at Bjørnar Moxnes gikk av.

Sykemeldt

Moxnes ble sykemeldt etter solbrille-tyveriet tidligere i sommer. Det er dagen før sykemeldingen etter planen skulle gå ut, at han trekker seg som partileder.

– Det har vært en utrolig fin reise gjennom 11 år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen. Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for, skriver han videre.

Siden han fortsatt er sykemeldt, skal han ikke delta på pressekonferansen.

Rødts nye partileder Marie Sneve Martinussen (t.h.) og nestleder Charlotte Therkelsen møter pressen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Charlotte Therkelsen blir Rødts eneste nestleder.

– Ikke bekymret for valgkamp

Martinussen sier at Moxnes har gjort opp for seg, og at for henne er solbrille-saken avslutta. Men hun legger ikke skjul på at hun har vært skuffa.

– Det har vært uker med mye usikkerhet i Rødt. Det er ikke en morsom sak for ethvert parti, sier Sneve Martinussen.

– Jeg er både sint og skuffet, sier hun.

– Vi har sterke kandidater i hele landet og stiller rekordmange lister, så jeg er ikke bekymret for Rødt sin valgkamp. Min frykt er at årets valgkamp blir en høyrebølge som vil føre til et privatiseringsskred i velferden med frislipp for kommersielle aktører og føre til økte forskjeller, sier Martinussen.

Redaksjonssjef i NRK Kyrre Nakkim snakker om hvorfor Bjørnar Moxnes har valgt å gå av som leder i Rødt.

– Går ut over de jeg er aller mest glad i

– Det er jeg som har ansvaret for at jeg tok solbrillene, ingen andre. Men denne sommeren er mine nærmeste fritt vilt i sosiale medier og i det offentlige rom. Sånt gjør inntrykk, sier Moxnes.

Han viser til to grunner. Det første er med hensyn til hans nærmeste. Det andre er partiet.

– For det første ønsker jeg ikke at mine feil skal gå ut over mine nærmeste. Én ting er at jeg får høre det, noe helt annet er at dette går ut over de jeg er aller mest glad i, skriver han.

– Jeg ønsker også å gjøre det jeg kan for at medlemmer og tillitsvalgte landet rundt skal få snakke om politikk.

Kaller inn til pressemøte

Partiet skal holde pressekonferanse klokken 09:15 mandag.

NRK har vært i kontakt med Rødts partisekretær Reidar Strisland, kollegaer Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug. De viser alle til pressekonferansen 09:15, og sier at de ikke ønsker å uttale seg nå.

Fortsetter på Stortinget

I Facebook-innlegget skriver Moxnes at han kommer til å fortsette å engasjere seg som Rødt-medlem og stortingsrepresentant i tiden fremover.

– Jeg ønsker også å gjøre det jeg kan for at medlemmer og tillitsvalgte landet rundt skal få snakke om politikk, skriver han.