Forsvarsministeren går av etter forhold til ung kvinne

Odd Roger Enoksen går av som forsvarsminister. Det skjer etter at det kom frem i VG at han har hatt en seksuell relasjon til en ung kvinne.

– Jeg har i dag gitt beskjed til min partileder Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre, at jeg ønsker å fratre som forsvarsminister, sier Enoksen til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier på en pressekonferanse lørdag at han ikke var kjent med forholdet. Han aksepterer Enoksens ønske om å gå av som forsvarsminister, og mener det er riktig.

Odd Roger Enoksen (Sp) går av som forsvarsminister i Støre-regjeringen, etter å ha beklaget et forhold til en yngre kvinne. Foto: Mats Rønning / NRK

– Jeg ble gjort kjent med saken som gjør at Enoksen trekker seg, i går kveld. Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, men jeg mener det som framkommer i saken, er av en karakter som ikke er forenlig med den tilliten man er avhengig av som statsråd, noe jeg har formidlet direkte til Enoksen. Derfor er det riktig at han beklager og går av, sier Støre til NRK.

Støre vil innen kort tid komme tilbake til hvem som tar over som forsvarsminister.

Støre: – Forhold som burde vært delt

Støre sier på pressekonferansen at Enoksen ikke fortalte sannheten i vetting-samtalene før Enoksen ble utnevnt til statsråd.

– Til bunn for de samtalene må det var en forutsetning at folk forteller sannheten, og at de deler forhold som det er viktig for oss å vite. Det har ikke skjedd i dette tilfellet, sier Støre på pressekonferansen.

Støre mener Enoksen skulle delt informasjon om relasjonen til den unge kvinnen, når han ble spurt om det var forhold man burde vite om.

– Jeg mener det er et forhold som burde vært delt, og slik som det er fremkommet så mener jeg at det ville ført til et annet forhold i oktober enn det gjorde.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener Odd Roger Enoksen burde fortalt om forholdet til den unge kvinnen i samtalene før han ble statsråd. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Nå varsler Støre en gjennomgang av rutinene knyttet til disse vetting-samtalene.

– Det stilles veldig inngående spørsmål i forhold til ditt private liv, og forhold der. Min erfaring er at de spørsmålene er stilt veldig klart og tydelig. På et tidspunkt må man da legge til grunn at folk forteller sannheten, men hvis det ikke er tilfellet, så får det konsekvenser, sier statsministeren.

Sp kjente ikke til saken

Også leder for senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener det Enoksens avgang er riktig.

– Det var en nødvendig og helt riktig vurdering av Enoksen å be om å få gå av som forsvarsminister, sier Vedum til NRK.

– Et menneske er mer enn sine enkelthandlinger, men det som er kommet frem er ikke forenelig med den tilliten som trengs for å kunne fortsette i rollen som statsråd. Mine tanker går til de som har og har hatt det vanskelig som følge av hans handlinger, sier Vedum.

Generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, sier til NRK at partiet ikke har vært kjent med denne saken.

– Saken er alvorlig og vi mener Enoksens avgjørelse om å gå av som forsvarsminister er riktig, sier Olsen.

Seksualisert forhold

Enoksen sa lørdag til VG han beklager forholdet til den unge kvinnen. De to møttes først på en sosial sammenkomst i Nord-Norge i 2005. Deretter møtte kvinnen ham på en skoletur til Stortinget samme år.

I etterkant skal de to ha innledet det som beskrives som en svært nær og seksualisert relasjon.

– En statsråd har også et privatliv, og en statsråd kan ha et forhold utenfor ekteskapet, sier Enoksen til VG.

NRK har vært i kontakt med forsvarsdepartementet. De sier at Enoksen er på påskeferie, og har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Tok kvinnen med på jobb

I 2006 var kvinnen med Enoksen på jobb. Hun ble også med som Enoksens gjest på åpningen av Stortinget, ifølge VG.

De to skal ha hatt flere møter på Enoksens kontor mens han var statsråd.

Kvinnen beskriver overfor VG et forhold med stor maktubalanse. Relasjonen skal alltid ha vært preget av at Enoksen var politiker, og at kvinnen hadde en fascinasjon for dette. Hun studerte statsvitenskap, og var politisk interessert.

Enoksen mener derimot at han ikke hadde noe maktforhold over kvinnen, og at han ikke hadde noen pressmidler.

Han vedgår likevel at han hadde et større ansvar enn kvinnen i relasjonen.

Sa fra i 2017

NRK har skrevet om tidligere Sp-politiker Hilde Lengali, som i 2017 sa fra om forhold rundt Odd Roger Enoksen.

Meldingen gikk på forhold tilbake i 2000 og 2001, da Enoksen var partileder i Sp.

I 2000 skal Enoksen ha dyttet Lengali ned på sengen på et hotellrom, etter at de to skal ha gått på rommet for å prate om Lengalis politiske fremtid. Enoksen sier han ikke husker denne hendelsen.

I 2001 skal Enoksen ha kommet inn i damegarderoben. Lengali var naken, og Enoksen skal ha sagt at «Du ser mer ut som ei filmstjerne enn ei fembarnsmor.» Enoksen beklager denne hendelsen.

I saken om Lengali, ble Enoksen spurt om han har opptrådt lignende mot andre damer. På det svarte han følgende:

– Det håper jeg ikke. Men jeg er snart 68 år gammel og har levd et langt liv.

Statsminister Støre sa på lørdagens pressekonferanse at Enoksen burde tenkt over om det finnes flere lignende saker, etter at Lengali-saken kom opp.

– Nå har det blitt klargjort og det har fått den konsekvensen det har, sier Støre.

NRK sendte 20 spørsmål til Sps generalsekretær Knut M. Olsen (se faktaboks under). Olsen ville ikke stille til intervju, men kom med følgende svar på e-post:

«Generalsekretær kan bruke juridisk bistand ved behov. Varslere har gitt uttrykk for at de er glade for at færrest mulig kjenner til sakene. De etiske retningslinjene landsstyret har vedtatt gir klare føringer for hvordan jeg som generalsekretær skal håndtere varsler. Varsel om denne 20 år gamle saken ble mottatt for to uker siden og håndtert i tråd med partiet sine etiske retningslinjer. Jeg ble orientert i 2017 om at det skal ha vært en hendelse mange år tilbake, men at vedkommende ønsket at dette ikke skulle behandles som en varslingssak. Vi kommenterer som du vet, aldri varslingssaker. Det er helt avgjørende at all informasjon blir behandlet konfidensielt av oss uavhengig av hva partene i en enkeltsak mener. Om ikke blir terskelen for å varsle altfor høy.»