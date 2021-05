Sylvi Listhaug ble uten motkandidater enstemmig valgt til ny Frp-leder på partiets landsmøte like etter klokken 17 i dag.

Ketil Solvik-Olsen ble valgt som partiets nye 1. nestleder, og Terje Søviknes ble valgt til Frps 2. nestleder.

Listhaug: – En utrolig reise

Listhaug beskrev øyeblikket selv som «en utrolig reise fra det lille melkebruket på Sjøholt».

Hun takket deretter familien og især ektemannen.

– Dette hadde aldri vært mulig uten Espen. Vi traff hverandre i partiet. Da vi ble sammen i 2006, var han en lovende politiker fra Vestfold. Selv fra første stund har du støttet meg, selv om det har betydd at du har måttet vente. Du er med meg gjennom tykt og tynt som min viktigste rådgiver, sa Listhaug.

Hun takket også de tre barna og foreldrene sine – som hun sa først ikke hadde vært begeistret da hun hadde meldt seg inn i partiet i sin tid.

Nå skal Listhaug lede Frp inn i valgkampen foran høstens stortingsvalg.

– Jeg skal love alle som sitter foran skjermen i bygd og by at jeg skal gjøre alt som står i min makt for å bygge Frp videre og bygge oppslutning, sa Listhaug til landsmøtet.

– Vi skal ikke bakover, men fremover. Vi skal likevel beholde sjelen til partiet, som er at vi tør der andre tier. At vi utfordrer eliten og ekspertene, og at vi står opp for enkeltmennesker, la hun til.

AVGÅTT OG NY LEDER: Siv Jensen ga lørdag stafettpinnen videre til Sylvi Listhaug da Listhaug ble valgt til Frps nye partileder. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Solvik-Olsen oppfordret Frp til å jobbe med retorikken

Ketil Solvik-Olsen, partiets nye 1. nestleder, tok overfor landsmøtet til orde for at partiet må jobbe for å ha en mer appellerende retorikk.

Solvik-Olsen har vært nestleder i Frp også tidligere, han har vært statsråd og har vært mangeårig stortingsrepresentant.

– Men jeg har også vært et par år i utlandet i to runder og kun sett partiet utenfra. Vi kan bedre i måten vi kommuniserer utad, slo Solvik-Olsen fast.

– Vi må jobbe mer for å inkludere. Vi må jobbe bedre for å ha en retorikk som folk synes er appellerende, som gjør at de har lyst til å være med på laget vårt. Vi må ha en retorikk som er tydelig på hva vi vil, men også som folk kjenner seg igjen i, der vi ikke bruker så mye tid på å diskutere hva ordene vi bruker, betyr.

Skulle flytte og drive gård

Siv Jensen pekte selv på Sylvi Listhaug som sin etterfølger da hun tidligere i år annonserte at hun ville gi seg som Frp-leder.

Listhaug trengte ikke lang betenkningstid.

– Jeg er veldig ydmyk for at Siv peker på meg som sin arvtaker. Jeg vet det er tøffe tak å være leder i Frp, at det krever utrolig mye. Vi står nå foran en stor og viktig jobb. Men i samråd med mannen min, har jeg besluttet å takke ja til å bli leder i Frp, sa Listhaug da hun møtte pressen dagen etter at Siv Jensen hadde annonsert sin avgang.

Listhaug hadde egentlig planer om å flytte hjem til Ørskog i Møre og Romsdal i år, men flytteplaner og gårdsdriften ble lagt på is.

SKIFTE ETTER 15 ÅR: Siv Jensen og Sylvi Listhaug fulgte med på valget av ny partiledelse i Frp lørdag. Jensen går av etter 15 år som partiets leder. Foto: Tore Tollersrud / NRK

– Vil partiet ha meg som leder, lover jeg å stå på alt jeg kan i valget i september og videre mot 2025. Jeg blir ingen Carl, ingen Siv, men må gjøre det på min måte, hvis partiet vil, sa hun.

Og nå er det klart at partiet vil det.

I ettermiddag ble Sylvi Listhaug Fremskrittspartiets nye leder av landsmøtet, som på grunn av koronapandemien avholdes digitalt.

– Har ingen planer om å bli en autoritær leder

Månedene før landsmøtet har vært preget av eksklusjoner, svake målinger og lokale utmeldinger. Valget av Listhaug som ny partileder har heller ikke vært utelukkende applaudert.

Dagen før hun ble valgt til ny Frp-leder ble hun møtt med påstander om fløykamp i Frp, og at hun ikke er riktig person til å samle partiet.

– Jeg har ingen planer om å bli en autoritær leder. Dette er lagarbeid, sa Listhaug til NRK da.

Listhaug gikk inn som 1. nestleder i Frp høsten 2018 da daværende nestleder Per Sandberg trakk seg fra regjeringen og Frp-ledelsen.

Siv Jensen har beskrevet sin arvtaker som en dame «med bein i nesa som verken er konfliktsky eller redd for å ta i et tak».

Noen timer før Listhaug ble valgt som ny partileder, holdt Jensen sin avskjedstale etter 15 år som Frps leder.

– Nå trenger Frp nye koster, og jeg trenger å gjøre noe annet, sa Jensen.