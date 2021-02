– Jeg har i dag varslet nominasjonskomiteen i Oslo Frp om at jeg ikke ønsker gjenvalg til Stortinget. Da har jeg også gitt beskjed til partiets valgkomite om at dette naturlig nok betyr at partiet må velge ny leder på landsmøtet i mai, sa Jensen under en pressekonferansen foregår på Stortinget.

– Å ta dette valget har ikke vært lett. Men jeg er helt overbevist om at det er et riktig valg både for partiet og meg.

Hun mener at et skifte nå vil gi partiet en «kickstart».

Siv Jensen peker nå på Sylvi Listhaug som hennes etterfølger som partileder og Ketil Solvik-Olsen som nestleder.

– Det er to fremragende politikere som tør tenke nytt, være tydelige, ta debattene og utfordre de etablerte sannhetene», sa Jensen.

Velger Sylvi på grunn av stortingsplass

Listhaug beskriver hun som en dame med «bein i nesa».

– Jeg har hatt gleden av å jobbe tett med henne i mange år. Jeg har sett henne utvikle seg og påta seg stadig mer ansvar. En dame med bein i nesa som verken er konfliktsky eller redde for å ta i et tak, sa Jensen.

På spørsmål om hvorfor hun peker på Listhaug, og ikke Solvik-Olsen som partileder, så svarte Jensen at det er fordi Listhaug skal sitte på Stortinget, i motsetning til Solvik-Olsen.

– Sylvi har takket ja til å sitte på Stortinget de neste fire årene, det har ikke Ketil gjort. Det er ingen partier, meg bekjent i alle fall, som har vært tjent med å ha en partileder som ikke sitter på Stortinget, sa Jensen og la til at hun mener de to vil utfylle hverandre.

Hun påpekte at til tross for hennes anbefalinger, så er det landsmøtet i mai som skal peke på ledelsen.

Her annonserer Siv Jensen at hun trekker seg som Frp-leder. Du trenger javascript for å se video. Her annonserer Siv Jensen at hun trekker seg som Frp-leder.

– Har forsaket mye

Siv Jensen har vært stortingsrepresentant siden 1997. Hun overtok etter Carl I. Hagen som leder i Fremskrittspartiet i 2006.

Jensen er også parlamentarisk leder i Frp, og var Norges finansminister fra 2013 til januar 2020, før hun tok partiet ut i opposisjon igjen.

– Jeg har i all min tid som partileder sagt at dette er en jobb og livsstil som krever 120 prosent 24 timer i døgnet året rundt, sa Jensen og la til at hun har «kvernet» på avgjørelsen lenge:

– Jeg har vært stortingsrepresentant i 24 år og partileder i 15 år. Det har vært fantastiske år og altoppslukende. Det har vært lærerikt, givende, interessant og spennende. Rett og slett et stort privilegium. Men det har også vært tøft og jeg har forsaket mye.

– Stikker ikke av

Fremskrittspartiet har den siste tiden slitt veldig på meningsmålingene, men Jensen hevder det ikke hadde noe å gjøre med hennes avgjørelse om å nå tre til side.

– Egentlig våknet kampviljen igjen med dagens målinger. De er overhodet ikke årsaken til min beslutning, sa hun.

Jensen sier hun har kjent på behovet for å rydde opp først – ta organisatoriske grep og rygge partiet bemanningsmessig. Det er nå på lang vei gjort, mener hun.

– Så det er dessverre tilfeldig at beslutningen kommer midt i en periode med dårlige målinger, men jeg stikker ikke av, sa Jensen.

Vil gjøre «noe annet»

Hun forteller at motivasjonen «datt som en stein» da koronapandemien traff. Da sluttet hun og partikollegene å reise rundt og møte folk.

– Så fikk jeg motivasjonen tilbake igjen, men har hatt mange bølgedaler og gått og kjent mye på det. D-dagen for beslutningen er nominasjonen i Oslo, sa Jensen.

Nå har hun ingen anelse om hva som venter fremover, men sier hun må «gjøre noe annet».

– Dette handler om meg. Jeg trenger å gjøre noe annet, jeg trenger mer tid for meg selv. Jeg har behov for å ikke alltid måtte sette andre hensyn først, og jeg trenger å få brukt arbeidskapasiteten min og engasjementet mitt på noe annet enn det jeg har holdt på med de siste 24 årene, sa Jensen.

Solberg: – Vemodig

Statsminister Erna Solberg kommenterer Jensens avgang i et facebookinnlegg:

– Siv er den politikeren i andre partier som jeg har samarbeidet tettest med det siste tiåret. Derfor er det vemodig at hun nå trekker seg og jeg vil savne henne i norske politikk, skriver Solberg.

Statsministeren sier at Jensen gjennom sitt arbeid har oppnådd større gjennomslag for den politikken hun tror på enn det politikere flest kan se tilbake på.

– Jeg ser tilbake på vårt samarbeid med glede og håper å ha god kontakt med Siv også fremover, uansett hva hun nå velger å gjøre.

– Lyn fra klar himmel

Roy Steffensen (Frp), leder av utdanningskomiteen på Stortinget sier til NRK at han ble overrasket over at Jensen nå velger å gi seg.



-Dette kom som lyn fra klar himmel og jeg synes dette er fryktelig leit. Det er fælt å få en slik beskjed på et digitalt møte, skulle helst gitt henne en klem og takket henne for alt hun har gjort for partiet.

– Utover det har jeg ingen kommentar, nå må jeg summe meg litt.

Gahr Støre: – Ryddig politisk motstander

En av Jensens argeste politiske motstandere de siste årene, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, sier det er lett å anerkjenne den innsatsen den avtroppende Frp-lederen har hatt i norsk politikk.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Støre.

Han beskriver Jensen som en tøff debattant, med stort engasjement for det hun tror på.

– Personlig har jeg også erfart at Siv Jensen er en ryddig politisk motstander det har vært mulig å samarbeide med og stole på i saker der vi har hatt felles syn. Jeg ønsker henne lykke til videre.